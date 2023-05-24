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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تورتة مزينة بالدولارات وصابونة ذهبية.. واصل الفنان محمد رمضان استفزازاته في عيد ميلاده

صدى البلد

احتفل الفنان محمد رمضان، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ35، بأحد الفنادق الشهيرة بطريقة مثيرة.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر من خلاله إهدائه تورتة شيكولاتة مزينة بالذهب والدولارات والسيجار، وهي الأشياء التي أثار بها جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.

شاهد الفيديو:

وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة في ولايات مختلفة، بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، والحفل الأخير في ولاية نيو جيرسي.

ويعرض لـ محمد رمضان حاليًا فيلم هارلي والذى حقق إيرادات عالية منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر الماضي.

شاهد الفيديو:

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تورتة مزينة بالدولارات وصابونة ذهبية.. واصل الفنان محمد رمضان استفزازاته في عيد ميلاده

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