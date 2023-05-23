عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعترض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق

صدى البلد

أفاد مركز عمليات الدفاع الوطني الروسي، اليوم /الثلاثاء/، بأن مقاتلة روسية من طراز سو-27 اعترضت قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز بي-1بي فوق بحر البلطيق.

وقال المركز في بيان، نقلت عنه وكالة /تاس/ : "في 23 مارس 2023، رصدت المراقبة الجوية الروسية هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة للاتحاد الروسي فوق بحر البلطيق".

وأضاف البيان "سارعت مقاتلة من طراز سو-27 من قوات الدفاع الجوي للرد السريع التابعة لأسطول البلطيق لتحديد الأهداف الجوية و"منع انتهاك حدود الدولة الروسية".

وحدد طاقم سو-27 الأهداف الجوية على أنها قاذفتان استراتيجيتان من طراز بي-1بي، ولم يتم انتهاك الحدود الروسية.

وأفاد المركز بأن المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها الجوية بعد أن انحرفت الطائرات الحربية الأجنبية بعيدًا عن حدود الدولة الروسية.

الحدود الروسية الدولة الروسية طراز سو-27 قوات الدفاع الجوي حدود الدولة للاتحاد الروسي البلطيق بحر البلطيق الدفاع الوطني الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

عبر أبشر.. إعلان عاجل من السعودية بشأن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

ترشيحاتنا

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

أول تعليق من البنتاجون على الهجوم الأوكراني في أراضي روسيا

افتتاح مدرسة صينية جديدة في مصر.. اعرف تخصصاتها

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

حفيدة شقيقة أم كلثوم: عمرو مصطفى بادر بالصلح معنا

يواجه 136 سنة سجنا .. الكشف عن موعد بدء محاكمة دونالد ترامب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي السبب.. 3 فرص تمنح الزمالك التأهل لمونديال العالم للأندية 2025

يتخطى 60 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان ريا أبي راشد بمهرجان كان

خلطة أعشاب تحمي من برد الصيف.. كلها موجودة في البيت

جنون تيك توك.. نهاية مأساوية لشاب صيني بسبب تحدي بث مباشر

فيديو

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ