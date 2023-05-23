روسيا تعترض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق

أفاد مركز عمليات الدفاع الوطني الروسي، اليوم /الثلاثاء/، بأن مقاتلة روسية من طراز سو-27 اعترضت قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز بي-1بي فوق بحر البلطيق.

وقال المركز في بيان، نقلت عنه وكالة /تاس/ : "في 23 مارس 2023، رصدت المراقبة الجوية الروسية هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة للاتحاد الروسي فوق بحر البلطيق".

وأضاف البيان "سارعت مقاتلة من طراز سو-27 من قوات الدفاع الجوي للرد السريع التابعة لأسطول البلطيق لتحديد الأهداف الجوية و"منع انتهاك حدود الدولة الروسية".

وحدد طاقم سو-27 الأهداف الجوية على أنها قاذفتان استراتيجيتان من طراز بي-1بي، ولم يتم انتهاك الحدود الروسية.

وأفاد المركز بأن المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها الجوية بعد أن انحرفت الطائرات الحربية الأجنبية بعيدًا عن حدود الدولة الروسية.