أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء عن سرقة كمبيوتر محمول يحتوي على بيانات حول تنظيم الألعاب الأولمبية في فرنسا.

وكان أحد المنسقين اللوجستيين بحوزته جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على بيانات حول تنظيم الألعاب الأولمبية وتتعلق البيانات بالخطط الأمنية في القرية الأولمبية، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وكان للكمبيوتر المحمول المسروق إمكانية الوصول إلى الخادم مع الخطط ويتم التحقيق في القضية من قبل الشرطة الفرنسية.

وفي مارس الماضي، سُرق جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على خطط لوجستية أولمبية.

وتقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.