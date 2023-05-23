عضو شعبة الهندسة يكشف عن أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء.. فيديو

‏قال المهندس حامد عبد العال عضو ‏شعبة الهندسة الكهربائية وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين إن أكثر الأجهزة الكهربائية المستهلكة للكهرباء هي "التكيفات"، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف.

وتابع حامد عبد العال خلال لقائه في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية "إنجي أنور"، المذاع عبر فضائية "etc"، أن أيضا "المايكرويف" من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء رغم أن تشغيله يكون لعدة دقائق محدودة إلا أنه يستهلك طاقة كبيرة وممكن أن يصل إلى 500 وات وممكن تزيد عن ذلك وأيضا غلاية المياه "الكاتيل"، تستهلك كثيرا وأيضا سخان المياه و "المكواة" الكهربائية يستهلكوا الكهرباء بشكل كبير ويجب تقليل استهلاك هذه الأجهزة للتوفير وللحفاظ على البيئة و مواردها.

توفير استهلاك الكهرباء

وأضاف أن الكهرباء تأتي من الوقود وأيضا المصادر النظيفة للطاقة ويجب الحفاظ على هذه الموارد، متابعا أن فكرة ترك الفيشة في الكهرباء يستهلك الكهرباء بشكل كبير، خصوصا في سخانات المياه وأجهزة التليفزيون لأن الناس تتركها في الكهرباء 24 ساعة.