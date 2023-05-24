الميزانية الإسرائيلية.. المعارضة تهاجم الحكومة وتتهمها بخيانة الأمانة.. ونتنياهو: توقفوا عن التذمر

يشهد التصويت على الميزانية الإسرائيلية لعام 2023، هجوماً متبادلاً بين المعارضة الإسرائيلية بزعامة، يائير لابيد، وبين تحالف الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو من الطرف الأخر.

وبدأ الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته، مساء الثلاثاء، التصويت بالقراءة الأولى على الميزانية العامة لإسرائيل لعام 2023، وذلك بعد حل بنيامين نتنياهو، الأزمة مع أحزاب الحريديم الدينية المتطرفة.

في غضون ذلك، تظاهر مئات الإسرائيليين خارج الكنيست احتجاجا على الميزانية ، في أحداث أطلق عليها قادة الاحتجاج "ليلة النهب". ومن المتوقع أن تستمر المظاهرات طوال الليل بالتزامن مع التصويت.

وقبيل التصويت ، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا لرؤساء الائتلاف وأصدر بيانا جاء فيه: "قلت لأعضاء المعارضة ألا يرفعوا التوقعات لأننا سنقر ميزانية ونوافق على ذلك".

وأضاف نتنياهو أن الحكومة تقدم "ميزانية مسؤولة في محاربة غلاء المعيشة والتعليم المجاني من سن صفر إلى ثلاث سنوات".

واختتم رئيس الوزراء حديثه بمخاطبة أعضاء المعارضة: "لدي كلمة أخرى لأعضاء المعارضة: الحكومة ستكمل كل السنوات الأربع من ولايتها".

وعندما صعد نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكنيست، وجه دعوة للمعارضة: قائلا "توقفوا عن التذمر" ، "هذه ليست أموال ائتلافية، أوقفوا هذه الكذبة".

من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في الاجتماع إن الميزانية "أنباء مهمة لمواطني إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي. نحن نوفر الاستقرار واليقين للاقتصاد".

وأضاف سموتريتش أن "هذه الميزانية جيدة لجميع مواطني إسرائيل. اليمين واليسار ، متدينون ، أرثوذكسيون متشددون وعلمانيون ، دروز ، عرب.. حكومتنا حكومة لجميع مواطني إسرائيل".

من جانبه، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الحكومة الإسرائيلية، وقال إن الميزانية هي ميزانية رشوة وتزوير وخيانة الأمانة، مشيرا إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على أن الإسرائيليين جميعًا لديهم نفس الحقوق والالتزامات.

وخلال كلمه له في الكنيست، قال لبيد إنه لا يوجد شيء يتعلق بتكلفة المعيشة في هذه الميزانية، مشيرا إلى أنها سوف تدين جيلا كاملا بالفقر.

وتابع "هذه الميزانية مبذرة ، كارثة على الاقتصاد الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي وسوف يدفع ثمن أطفالنا ".

كما هاجم رئيس "معسكر الدولة" ، بيني جانتس نتنياهو، وقال: "إنك تجعل الاقتصاد الإسرائيلي رهينة لاحتياجات التحالف. تكلفة المعيشة آخذة في الارتفاع، وأنت لا تقدم إصلاحا جادا واحدا لمعالجته"

وأضاف "يُقتل الناس في الشوارع ويخافون الخروج ليلا وأنت مشغول بالحديث عن الميزانيات والمعايير التي ليس لها أساس في الواقع. لا تقل سيكون الأمر على ما يرام. هذا لن يكون على ما يرام. سوف ينفجر في وجوهنا جميعا".

وتابع "عندما ينهار الاقتصاد، ويركع الناس تحت العبء ، وعندما يكون الغضب الشعبي قويا جدا ، فقد يكون الأوان قد فات".

وفور بيان هذه التصريحات بدأ ماراثون التصويت ومن المتوقع أن يستمر حتى مساء غد ما لم ترفع المعارضة بعض تحفظاتها وتعيد التصويت النهائي على الموافقة على الموازنة ظهرا أو صباحا.

من جانبه انتقد رئيس اللجنة المالية، عضو الكنيست غافني ، المعارضة وقال: "تصيحون على كل شيكل يذهب إلى المعهد الديني لكنكم تصمتون عندما تذهب المليارات إلى مؤسسات التعليم العالي".

وأضاف غافني مهاجما لابيد " لقد تعودت على العيش في عالم من الأكاذيب، لكن ما حدث في الحملة الانتخابية أنك لم تهاجمنا على الإطلاق. كانت هادئا. هل هاجمتنا فجأة ، هل كنت تعتقد أنني يساري وسوف أذهب معك؟".

بالأمس ، توصل نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، إلى اتفاق بخصوص مطالب حزب "عوتسما يهوديت" بتخصيص 250 مليون شيكل لما يعرف بـ"وزارة النقب والجليل"، وبذلك وضع الطرفان حدا للأزمة المحيطة بالموضوع ، وتعهد أعضاء الحزب اليمني المتطرف بدعم الميزانية.

في وقت سابق يوم أمس ، توصل نتنياهو أيضا إلى اتفاق مع رئيس فصيل "أغودات إسرائيل" يتسحاق غولدكنوبف، حيث اتفق الاثنان على تحويل 250 مليون شيكل من ميزانية الدولة إلى المؤسسات التعليمية الأرثوذكسية المتطرفة في نهاية العام.

ويبدأ التصويت على مشروع قانون الميزانية الثلاثاء، وقد يمتد حتى الخميس قبل إقرارها بشكل نهائي.