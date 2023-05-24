أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

رد طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو على إمكانية انتقال محمود حمادة لاعب وسط الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلي نادي الزمالك، بعد التألق الفترة الماضية.

وقال طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو فى تصريحات تليفزيونية:" محمود حمادة لاعب مميز فى وسط الملعب ، ولاعب يمتلك أخلاقل مميزة، ويقوم بتنفيذ التعليمات بشكل مميز خلال الموسم الحالي.

وأضاف:" ناتج تألقه والاهتمام فى الملعب هو وجوده فى منتخب مصر وتحدثت معه حول ذلك الأمر أنه بشكل دائم يحتاج الاستمرار على ذلك المستوى.

وعن إمكانية انتقاله لنادي الزمالك قال العشري:" لا أحب التعليق على ذلك الأمر ولكن أؤكد أن محمود حمادة لاعب مميز مفيد لفريق فاركو والمنتخب الوطني".