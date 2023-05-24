محلل أسواق مالية: أزمة سقف الدين الأمريكي ستحل الفترة المقبلة

توَّقع نور الدين الحاموري، محلل الأسواق المالية، أنَّ يكون حل أزمة سقف الدين الأمريكي دستوريًا الفترة المقبلة في ظل وجود صلاحيات للرئيس الأمريكي يمكن أن يطبقها في حالة عدم التوصل لحلول نهائية.

وفي حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، وصف "الحاموري" حالة التهويل والخوف التي تشهدها الأسواق بشأن تخلف أمريكا عن سداد الدين وإمكانية وضع الاقتصاد الأمريكي في مأزق، قائلًا: "إن حالة الخوف موجودة في الأسواق وعلى صعيد المنصات الإعلامية فقط، وفى عهود رئاسية سابقة كعهد أوباما وبيل كلينتون وجورج بوش ودونالد ترامب مرَّت الولايات المتحدة بأزمات مشابهة تمامًا ووضعت حلولًا لسقف الدين".

لعل أبرز الأسباب التي كشفها الخبير الاقتصادي في حرص واشنطن على التوصل لحلول، هي أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إحداث ضجيجًا اجتماعيًا خصوصًا في ظل الوضع القائم بأمريكا الفترة الحالية.

وأوضح، أنَّ التوصل لاتفاق سيكون قاصرًا على موضوع "الإنفاق" بالتحديد، فالجمهوريون يريدون أن يكون الإنفاق بحذر على عكس الديمقراطيين.