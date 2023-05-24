برلماني: المنظومة الصحية المصرية الأفضل بالمنطقة بشهادة المنظمات الدولية

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان تصريحات الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال لقائه مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بحضور السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف وذلك بمقر منظمة الصحة العالمية في مدينة جنيف السويسرية، على هامش الاجتماع الـ76 لجمعية الصحة العالمية بمثابة دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التى حققتها المنظومة الصحية المصرية محلياً واقليمياً وعالمياً.

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إن أكبر دليل على ذلك تقدير مدير المنظمة الصحية الاممية لجهود وزارة الصحة والسكان نحو الاتجاه الإستراتيجي الصحيح في تطوير وحدات الرعاية الأولية، ومد خدماتها لجميع المناطق في مصر وترحيبه بالتعاون مع مصر لإنجاز هذا المشروع الطموح ودعم المنظمة لرفع مستوى الكوادر الفنية الصحية، واستعداد المنظمة لإرسال فرقاً من الخبراء في هذا المجال لتبادل الخبرات مع الجانب المصري ، مؤكداً أن النجاحات الكبيرة التى حققتها المنظومة الصحية المصرية لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين واعتبار ملف الصحة واحداً من اهم الملفات فى مجال حقوق الانسان.

واعتبر الدكتور محمد سليم التقدير الشديد من "أدهانوم" لمصر في التصدي للتحديات الصحية في ظل الأزمة السودانية، وتسخير الإمكانيات المصرية لدعم ورعاية المواطنين السودانيين جنباً إلى جنب مع رفع درجات الاستعداد، وتكثيف أعمال الرصد على الحدود المشتركة، بمثابة دليل قاطع على نجاح مصر فى تخطى مثل هذه الازمات بكل حرفية ومهنية.

موجهاً تحية قلبية للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ولجميع القيادات الصحية والأطقم الطبية وجميع العاملين فى جيش مصر الأبيض على جهودهم الناجحة فى تقديم افضل نظم الرعاية الصحية للنازحين من السودان.

وأشاد الدكتور محمد سليم بحرص مدير المنظمة على تقديم الشكر والتقدير للرئيس السيسى وإعجابه بالجهود المصرية في القطاع الصحي، مشيدا بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتي أصبحت أحد العلامات الفارقة في التاريخ الصحي اضافة الى تقديم شكره لمصر على جهود مكافحة فيروس شلل الأطفال، ويقظة المنظومة الصحية المصرية وجاهزيتها العالية وقدرتها الكبيرة، مقارنة بالعديد من دول الإقليم معتبراً هذه الشهادة من أكبر قيادة صحية على مستوى العالم بمثابة رسالة قوية وواضحة تؤكد نجاح مصر فى الاطلاع بدورها الريادي والمحورى فى كل ما يتعلق بقضايا وملفات خاصة بتطوير وتحديث المنظومة الصحية المصرية وأنها من أنجح النظم الصحية على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا.