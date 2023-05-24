إصابة طالبة صدمها قطار بالشرقية

أصيبت طالبة بكلية طب أسنان الزقازيق بإصابات متعددة إثر إصطدام قطار بها بمحطة قطار ابوحماد وتم نقلها الي مستشفي أبوحماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابوحماد بإستقبال "همس ا ع ا" مقيمه قرية القطاوية دائرة مركز ابوحماد مصابة بجروح متهتكة بأصابع القدم اليسري وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتها إثر إصطدام قطار بها بمحطة قطار ابوحماد وتم نقلها الي مستشفي أبوحماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.