إشاعات صهيونية.. بيان عاجل من إيران بشأن بنائها موقعا نوويا جديدا

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن الأنباء التي تقول إن إيران تعمل على بناء موقع نووي جديد في زاغروس غير صحيحة، وفقا لوكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأوضح إسلامي، أن المزاعم الإسرائيلية حول بناء موقع نووي في زاغروس هي مجرد شائعات، لافتا إلى أن الصهاينة يكررون هذه الترهات منذ سنوات.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "كلما أصبحت أوضاع الصهاينة في المنطقة وفي محيطهم صعبة، فإن هذه العمليات النفسية والمزاعم تتزايد كثيرا، فلا صحة لهذه المزاعم".

وأشار إسلامي إلى أن طهران تعمل وفقا لمعايير الوكالة الدولية والضمانات، لافتا إلى أن أي نشاط تريد القيام إيران به يتم بالتنسيق مع الوكالة.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، أن “الموقع الإيراني الجديد، لم يكن بعيدا عنا ضربه”، لافتا إلى أنه سيكون على عمق 100 متر تحت الأرض.

وأضاف هنجبي، أنه لم يفاجأ بالتقرير بشأن بناء موقع نووي إيراني جديد، مشيرا إلى أن إيران لديها منشآت أخرى تحت الأرض.

ولفت إلى أن الموقع النووي الجديد سيعقد أي ضربة عسكرية محتملة للمنشأة، موضحا أنه لا تزال هناك حلول لهذا التحدي.

وتابع: "ما يمكن قوله في هذا الأمر هو أنه لا يوجد مكان في إيران لا يمكن الوصول إليه".

ورفض مستشار الأمن القومي الإسرائيلي التعليق على ما إذا كانت لدى إسرائيل القدرة على القيام بضرب المنشأة النووية الإيرانية الجديدة بمفردها.