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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار مفاجئ.. إيران تقلل كميات الغاز إلى العراق 20 مليون متر مكعب

إيران والعراق
إيران والعراق

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد العبادي، اليوم الثلاثاء، إن إيران قللت كميات الغاز الطبيعي الذاهبة إلى العراق بنحو 20 مليون متر مكعب خلال اليومين الماضيين، لافتاً إلى أن دفع الأموال لشراء الغاز من إيران لا يوجد فيه أي تأخير وليس هنالك أي ديون، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح العبادي، أن دفع الأموال إلى إيران تتم عبر المصرف العراقي للتجارة ولا يوجد أي تأخير بالدفع من وزارة الكهرباء.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يولي ملف الكهرباء وتحسين المنظومة اهتماما كبيرا، لافتا إلى أن هناك وفدا برئاسة وزير الكهرباء العراقي سيزور إيران الأسبوع المقبل لتذليل المعوقات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أن وزير الكهرباء سيخبر الجانب الإيراني بأن العراق على أعتاب دخول ذروة الأحمال بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع: "وزارة الكهرباء في العراق وضعت بخطتها الوصول لإنتاج 24 ألف ميجاواط يومياً، والتحسن ملموس حالياً مقارنة بالعام الماضي بنفس التوقيت، ومن الممكن أن يرتفع الطلب إلى 35 ألف ميجاواط وحينها سيتأثر المواطنون لأن حجم الإنتاج لن يصل إلى حجم الطلب حينها".

وأكد العبادي أن المسار الحالي في تحسين منظومة الكهرباء في العراق مستمر، لافتا إلى أنه تم توقيع عقود مع شركتي جي أي وسيمنز وأيضاً عقود للربط الكهربائي مع دول الجوار وكذلك توسعة الشبكات وجار العمل فيها وهي تحتاج إلى سقوف زمنية .

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