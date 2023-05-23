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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكم حاسم.. حبس أمريكي مدى الحياة لتعذيبه زميله في العراق

شرطة أمريكية
شرطة أمريكية

حكمت محكمة أمريكية بإدانة مواطن عذب زميل سابق له، خلال تواجدها في العراق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وعذب الأمريكي زميله على مدى 39 يوما في إقليم كردستان العراق.

أعلنت عن ذلك، وزارة العدل، ليصبح المدان، هو ثاني أمريكي يدينه القضاء بالتعذيب في الخارج.

قالت الوزارة، إن محكمة فدرالية أدانت في 19 مايو روس روجيو (54 عاما) من ولاية بنسلفانيا.

وأدانته المحكمة بارتكاب "جرائم عدة منها تعذيب مواطن إستوني في 2015 في إقليم كردستان العراق".

على أثر ذلك، يواجه المدان عقوبة السجن مدى الحياة، وقد يصدر بحقه حكم رادع في 23 أغسطس.

 

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