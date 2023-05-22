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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يعلن استئناف نقل النفط الخام من العراق

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن اليوم الاثنين، استئناف نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن، مشيرةً إلى أنه تم للأن نقل 80 ألف برميل.

وقالت مديرة مديرية النفط والغاز في الوزارة المهندسة إيمان عواد في تصريح صحفي، نقلته وكالة أنباء الأردن "بترا": "استنادًا إلى توقيع مذكرة وعقد تجهيز النفط العراقي تم استئناف نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن، وتم تحميل 422 صهريجا بالنفط الخام العراقي بكمية إجمالية بلغت 105 ألاف برميل، وصل منها الى المملكة قرابة 300 صهريج محملة بنفط كركوك العراقي وبكمية 80 ألف برميل تم تفريغها في مصفاة البترول الأردنية".

وأضافت أن "كميات النفط المستوردة من العراق تشكل نحو 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام".

والخميس، اتفق العراق والأردن، على تجديد عقد تصدير 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميا اعتبارًا من الشهر الحالي ولمدة عام.


وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان صحفي، أن نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني اجتمع في مقر وزارة النفط مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح علي حامد الخرابشة والوفد المرافق له، وتم الاتفاق على تجديد عقد تصدير كمية 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام اعتبارًا من شهر مايو الحالي ولمدة عام.

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بدأت عمليات التحميل الفعلي لاستيراد النفط الخام العراقي خلال شهر سبتمبر 2021، وتخللت عملية استيراد النفط الخام العراقي توقفات لأسباب لوجستية وفنية.

ولاستكمال الكميات التعاقدية توصلت المباحثات مع وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) في العراق إلى تفاهمات لتمديد مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022.

كما تم خلال زيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة لبغداد في 15 ديسمبر الماضي الطلب بصورة رسمية من الجانب العراقي تمديد مذكرة تفاهم للمرة الثانية لمدة 3 أشهر إضافية، بدءًا من تاريخ انتهاء التمديد الأول في 1 يناير 2023 حتى 31 مارس 2023، وبالشروط التعاقدية نفسها، وتمت الموافقة على التمديد من الجانب العراقي.

وكانت واردات الأردن من النفط العراقي بلغت منذ شهر سبتمبر 2021 وحتى نهاية مارس 2023 نحو 4.5 مليون برميل وبمعدل 9.992 ألف برميل يوميًا تشكل نحو 7% من احتياجات المملكة.

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