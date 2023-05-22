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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيقة اختفاء 120 مليار دينار في العراق من إحدى الوزارات

العراق
العراق

كشفت السلطات العراقية عن واقعة غريبة، تقول بضياع الملايين، دون معرفة جهة مصروفاتها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

وذكرت السلطات، باختفاء ١٢٠ مليار دينار من شركات وزراء الصناعة والمعادن في العراق.


كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن اختفاء (120) مليار دينار من إيرادات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة بابل.

قالت الدائرة في بيان تلقته، وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"مسؤول شعبة التحري والضبط في مكتب تحقيق الهيئة بمحافظة بابل انتقل إلى الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدَّات في الإسكندرية ورصد اختفاء مبلغ ( 120,182,085,855) مليار دينار من إيراداتها للفترة من (1/9/2017 – 1/9/2022)"، مُبيّنة، أن" مجموع الإيرادات الكلي بلغ (305,302,307,855) مليار دينار.

بلغت المصاريف والنفقات كافة حسب الكشوفات التخمينية (185,120,222,000) مليار دينار".

وأضافت، أن" أغلب الأوليَّات والمستندات تمَّ إخفاؤها من قبل المُوظفين المسؤولين".

لفتت إلى، أنه" تمَّ التحرُّز على حاسبة مركز المعلومات التابع للشركة التي تحتوي الأرقام والإحصائيات الخاصة بالحسابات الختامية للسنوات المذكورة كافة، وضبط نسخةٍ من الإحصائيَّات وتنزيلها على جهازي تخزين (فلاش ذاكرة)؛ بغية الحفاظ عليها من التلاعب".

وفي عمليَّة منفصلةٍ بمُديريَّة التسجيل العقاري في بابل، أشارت الدائرة إلى" ضبط كتابٍ مُزوَّرٍ مزعومٍ صدوره عن المصرف الزراعي في الهاشميَّة، تمَّ بموجبه رفع الحجز عن عقارٍ مُقدَّم كضمانةٍ لقرضٍ زراعيٍّ بقيمة (150,000,000) دينار تمَّ استلامه من قبل أحد المقترضين، بداعي تسديد مبلغ القرض كاملاً".
وبينت، أنها" ضبطت أيضا دفاتر امتحانيَّة لثلاثة طلاب؛ تم التلاعب والتغيير في الدرجات الامتحانيَّـة بكليَّة طب حمورابي التابعة لجامعة بابل".

التسجيل العقاري الحسابات الختامية السلطات العراقية المصرف الزراعي

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