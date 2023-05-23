عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيتم ضربه.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن موقع نووي جديد في إيران

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران

أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، اليوم الثلاثاء، أن الموقع الإيراني الجديد، لم يكن بعيدا عنا ضربه، لافتا إلى أنه سيكون على عمق 100 متر تحت الأرض.

وأضاف هنجبي، أنه لم يفاجأ بالتقرير بشأن بناء موقع نووي إيراني جديد، مشيرا إلى أن إيران لديها منشآت أخرى تحت الأرض.

ولفت إلى أن الموقع النووي الجديد سيعقد أي ضربة عسكرية محتملة للمنشأة، موضحا أنه لا تزال هناك حلول لهذا التحدي.

وتابع: "ما يمكن قوله في هذا الأمر هو أنه لا يوجد مكان في إيران لا يمكن الوصول إليه".

ورفض  مستشار الأمن القومي الإسرائيلي التعليق على ما إذا كانت لدى إسرائيل القدرة على القيام بضرب المنشأة النووية الإيرانية الجديدة بمفردها.

دعوة نتنياهو ورئيس إسرائيل لحضور مؤتمر المناخ في دبي

الكنيست يبدأ اليوم التصويت على ميزانية إسرائيل

وفي كلمته في المؤتمر الأمني، قال قائد الجيش الإسرائيلي، جنرال هرتسي هاليفي، إن إسرائيل تراقب من كثب برنامج إيران النووي، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاتخاذ إجراء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال مرارا إنه لن يسمح لإيران بتطوير سلاح نووي.

وصرح بأن الدبلوماسية الدولية يجب أن تكون مصحوبة بخيار عسكري جاد، مشيرا إلى أن إسرائيل ستكون مستعدة لضرب إيران بنفسها إذا لزم الأمر.

وتظهر صور ومقاطع مصورة من شركة "بلانت لابس" للمنشأة الإيرانية الجديدة أن طهران تحفر أنفاقا بالقرب من موقع نطنز النووي الذي تعرض لهجمات تخريبية متكررة على مر السنين.

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ايران الموقع النووي الجديد إسرائيل المنشأة النووية الإيرانية الجديدة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

بـ 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لممارسة الحرام في الجيزة

موفقة 18 دولة.. إعلان عاجل من البرلمان الأوكراني بشأن الانضمام لحلف الناتو

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

موضوعات متعلقة

قرار مفاجئ.. إيران تقلل كميات الغاز إلى العراق 20 مليون متر مكعب

الجيش الإسرائيلي: تطورات غير جيدة في إيران قد تدفعنا للتحرك

حزمة 8.. لماذا فرضت أوروبا عقوبات جديدة على إيران؟

صحف الكويت| إيران تعين سفيرا جديدا بالسعودية.. نيزك يضرب ولاية استرالية.. وشاحنة تقتحم محيط البيت الأبيض

بقوة 4.9.. زلزال يضرب إيران و17 إصابة حتى الآن

ترشيحاتنا

يأس وهزيمة.. مقطع فيديو لـ زيلينسكي يثير جدلا واسعا

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوجه رسالة للصين بشأن الرقائق الإلكترونية

الزمالك اليوم| إخطار بعزل مرتضى منصور.. عودة ساسي مشروطة وعواد يقترب من فاركو

هدد بقتل بايدن.. الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل صادمة بشأن حادث البيت الأبيض

سيتم ضربه.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن موقع نووي جديد في إيران

بتهمة ضرب طليقته.. القصة الكاملة لإلقاء القبض على سعد الصغير وبرلنتي عامر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذهبية وبرونزية.. علم مصر يغرد في سماء أقوى البطولات الدولية للسومو بأمريكا

أكلة جديدة .. طريقة عمل البصارة بالبسطرمة

النصر في موقف صعب.. هل يرحل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي ؟ (تفاصيل)

اقتربت من المليون جنيه.. هيفاء وهبي تثير الجدل بسعر إطلالتها في باريس

فيديو

بلاش خروج.. تحذير من الصحة لهؤلاء المرضى |شاهد

زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بهذا الموعد.. تفاصيل

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ