سيتم ضربه.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن موقع نووي جديد في إيران

أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، اليوم الثلاثاء، أن الموقع الإيراني الجديد، لم يكن بعيدا عنا ضربه، لافتا إلى أنه سيكون على عمق 100 متر تحت الأرض.

وأضاف هنجبي، أنه لم يفاجأ بالتقرير بشأن بناء موقع نووي إيراني جديد، مشيرا إلى أن إيران لديها منشآت أخرى تحت الأرض.

ولفت إلى أن الموقع النووي الجديد سيعقد أي ضربة عسكرية محتملة للمنشأة، موضحا أنه لا تزال هناك حلول لهذا التحدي.

وتابع: "ما يمكن قوله في هذا الأمر هو أنه لا يوجد مكان في إيران لا يمكن الوصول إليه".

ورفض مستشار الأمن القومي الإسرائيلي التعليق على ما إذا كانت لدى إسرائيل القدرة على القيام بضرب المنشأة النووية الإيرانية الجديدة بمفردها.

وفي كلمته في المؤتمر الأمني، قال قائد الجيش الإسرائيلي، جنرال هرتسي هاليفي، إن إسرائيل تراقب من كثب برنامج إيران النووي، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاتخاذ إجراء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال مرارا إنه لن يسمح لإيران بتطوير سلاح نووي.

وصرح بأن الدبلوماسية الدولية يجب أن تكون مصحوبة بخيار عسكري جاد، مشيرا إلى أن إسرائيل ستكون مستعدة لضرب إيران بنفسها إذا لزم الأمر.

وتظهر صور ومقاطع مصورة من شركة "بلانت لابس" للمنشأة الإيرانية الجديدة أن طهران تحفر أنفاقا بالقرب من موقع نطنز النووي الذي تعرض لهجمات تخريبية متكررة على مر السنين.