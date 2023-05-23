الجيش الإسرائيلي: تطورات غير جيدة في إيران قد تدفعنا للتحرك

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، أن هناك تطورات غير جيدة في إيران قد تدفعنا للتحرك.

وأضاف هاليفي، أن تنظيم "حزب الله" اللبناني "يخشى شن حرب وبكل الأحوال نحن مستعدون للقتال على الجبهة الشمالية والاستعداد يتحسن يوميا".



وكان وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف جالانت قد أكد، أمس الاثنين، أن كل الخيارات يجب أن تكون على الطاولة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.



وأضاف جالانت خلال مؤتمر صحفي، "ضاعفنا هجماتنا لمنع محاولات إيران التمركز عسكريا في سوريا"، مشيراً إلى أن "إيران تخوض حرب استنزاف ضد إسرائيل عبر وكلائها القريبين من حدودنا".

ولفت إلى أن "إيران حولت سفنا تجارية إلى معسكرات عائمة للإرهاب في مسارات الملاحة البحرية".

وشدد جالانت على أنه "في حال زادت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 90% فستكون لذلك تبعات على الشرق الأوسط وثمن أيضا".

بدوره أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اللواء أهارون حاليفا، أن "نصر الله (الأمين العام لحزب الله اللبناني) يقترب من ارتكاب خطأ قد يدفع المنطقة إلى حرب كبرى".



ونوه حاليفا إلى أن "إيران تشكل تهديدا حقيقيا لإسرائيل والمواجهة أصبحت مباشرة ومتوقعة في عدة جبهات".

وزعم بأن "حركة حماس تسعى لتفعيل القوة انطلاقًا من لبنان وسوريا وتبحث عن فرصة أيضًا من الأردن، لذا ننصح أعدائنا ألا يخطئوا التقدير تجاهنا، لأن تفعيل القوة ضدنا من هناك قد يؤدي إلى تصعيد وصِدام كبير".