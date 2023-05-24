استعدادا لنهائي إفريقيا.. موقف علي لطفي بعد إصابته في مباراة انبي بالدوري

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن علي لطفي حارس مرمى الفريق شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة إنبي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز مساء أمس.

وقال أبوعبلة أن الجهاز الفني فضل استبداله، وأنه سوف يخضع لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم لتحديد موقفه.

وعزز فريق الأهلي صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه إنبي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وسجل هدفي الأهلي محمد شريف وأحمد عبد القادر في الدقيقتين 29 و35.

ورفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام بيراميدز أقرب ملاحقيه، وتوقف رصيد إنبي عند36 نقطة في المركز التاسع.

