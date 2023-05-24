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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصور من الطفولة.. هنادي مهني تحتفل بعيد ميلاد والدها

هنادي مهني برفقه
هنادي مهني برفقه والدها

احتفلت الفنانة هنادي مهني، بعيد ميلاد والدها هاني مهني، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت هنادي مهني فيديو يحتوي علي صورًا من طفولتها، وعلقت كاتبة: “كل سنة وانت أغلي بني ادم في حياتي”.

وعرض لـ هنادي مهنا مؤخراً مسلسل "كشف مستعجل" ضمن موسم دراما رمضان الماضي 2023، وشارك ببطولته مجموعة من الفنانين بينهم مصطفي خاطر، محمد عبدالرحمن، إلهام وجدي.

يذكر ان هنادي مهني تشارك ايضا في مسلسل "بيضة دهب" بطولة الفنان صلاح عبدالله، إسلام إبراهيم، نانسي صلاح، سامي مغاوري، تأليف إسلام إبراهيم وإخراج مصطفي فكري ولم يتم الإعلان عن الموعد النهائي لعرضه على الشاشة.

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