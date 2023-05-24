العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية مصابة بجروح في الرأس بالإسماعيلية

عثر أهالى القنطرة غرب على جثة لسيدة مجهولة الهوية مصابة بجروح تهتكية بفروة الرأس وفى جميع أنحاء جسدها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو خليفة للطوارئ تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو خليفة للطوارئ، بوصول جثة سيدة مجهولة فى العقد الثالث إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ مصابة بجرح تهتكى بفروة الرأس، بالإضافة إلى جروح بجميع أنحاء الجسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وتبين أن المجنى عليها ترتدى كامل ملابسها وبها عدة إصابات، ورجح ضباط المباحث أن يكون وراء ارتكاب الجريمة شبهة جنائية.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب، جهودها لكشف هوية المجنى عليها والتوصل إلى مرتكبي الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على مرتكبيها.