عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية مصابة بجروح في الرأس بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثر أهالى القنطرة غرب على جثة لسيدة مجهولة الهوية مصابة بجروح تهتكية بفروة الرأس وفى جميع أنحاء جسدها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو خليفة للطوارئ تحت تصرف النيابة العامة. 

مصرع تلميذ أسفل عجلات القطار بمركز القصاصين في الإسماعيلية


تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو خليفة للطوارئ، بوصول جثة سيدة مجهولة فى العقد الثالث إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ مصابة بجرح تهتكى بفروة الرأس، بالإضافة إلى جروح بجميع أنحاء الجسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وتبين أن المجنى عليها ترتدى كامل ملابسها وبها عدة إصابات، ورجح ضباط المباحث أن يكون وراء ارتكاب الجريمة شبهة جنائية.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب، جهودها لكشف هوية المجنى عليها والتوصل إلى مرتكبي الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على مرتكبيها.

أجهزة الأمنية مدير امن الاسماعيلية مستشفى ابوخليفة للطواريء مستشفى أبوخليفة مساعد وزير الداخلية مركز شرطة القنطرة غرب مركز شرطة القنطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

من 1000 لـ5 آلاف.. عقوبة مالية تنتظر مروجي شائعة تحصيل الصحة أموالا من المواطنين

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

حقيقة توجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل وتحصيل مبالغ مالية

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تحقق المستحيل وردد أفضل 310 أدعية مستجابة

مسلسلات رمضان 2023 الحلقة 14.. التخلص من الجناح العسكري للإرهابيين في الكتيبة 101.. وقتل خالد الصاوي في سره الباتع

ملخص الحلقة 10 من مسلسلات رمضان| حبس أحمد العوضي في "ضرب نار" وحمل منة فضالي في "جعفر العمدة"

علاج الصداع في رمضان.. تعرف عليه

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

عفو عن مسجونين وتيسيرات للمصريين بالخارج| الموافقة على 18 قرارًا في أول اجتماع للحكومة خلال رمضان

دعاء النبي في رمضان .. يفتح لك أبواب السماء ويحقق المستحيل

استعرض قضايا المنطقة.. البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي

ترشيحاتنا

السلطات الألمانية تحتجز 7 نشطاء مهتمين بالمناخ وتصادر 15 عقارا.. تفاصيل

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2415 جنيهًا

رئيس الوزراء يُؤكد أهمية استضافة مصر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي

تحذير روسي جديد بشأن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة

فاو: 34.7% من سكان المنطقة يعانون بسبب انعدام الأمن الغذائي

إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي: تناول هذا النوع من الشوربة يسبب الوفاة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الرواندي لبحث التعاون العسكري المشترك

تصرف مراقب أثناء الامتحانات يثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا.. ماذا فعل؟

إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

فيديو

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ