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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع تلميذ أسفل عجلات القطار بمركز القصاصين في الإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي طفل في العقد الثاني من عمره، مصرعه بعدما صدمه قطار بمركز القصاصين، بمحافظة الاسماعيلية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

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وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة القصاصين، بمصرع طفل أسفل عجلات القطار .

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطفل، وذلك أثناء عبوره المزلقان، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية في الواقعة والتعرف علي هويته.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الإجراءات القانونية الاسماعيلية أسفل عجلات القطار الشبكة الوطنية للسلامة اللواء هنري ابراهيم صحة الإسماعيلية محافظة الاسماعيلية

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