توريد 480448 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية محصول القمح الذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة، لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية، وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

من جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم، الأربعاء، من الأقماح بلغ 4933 طنا و501 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم إلى 480448 طنا، و77 كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

وشددت وكيلة وزارة التموين على ضرورة سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة.

ولفتت إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.