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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على جثة بمزلقان عبد الحكيم عامر بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثر أهالي حي ثان بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، علي جثة بمزلقان عبد الحكيم عامر.

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ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفي جامعة قناة السويس، بعد معاينة الشرطة لمنطقة الحادث.

وتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية خلف نادي الشهداء بالإسماعيلية، بمزلقان عبد الحكيم عامر وجار التحقيق.


وكانت محافظة الإسماعيلية، قد شهدت، صباح اليوم، العثور علي شاب مصاب بطعنة وملقي امام مكتبة بالإسماعيلية.

العثور علي شاب مصاب بطعنة امام مكتبة

عثر الأهالي علي شخص مصاب بطعنة بالصدر وملقي امام مكتبة بالإسماعيلية.


وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، يفيد العثور علي مصاب بجرح نافذ بالصدر بأرض الجمعيات أمام مكتبة حكايات بنات في الشارع المقابل لأبو عماد للمشويات.


وبحسب التحريات الاولي، إدعاء إعتداء من شخص على المصاب.

وتبين أن المصاب يدعي أحمد طاهر علي السيد، 36 سنة، مقيم بالشيخ زايد، مصاب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمنى مع عدد وجود السلاح المستخدم في الواقعة.

تم الدفع بسيارة إسعاف الي مكان وقوع الحادث ونقل المصاب الي مجمع الإسماعيلية الطبي.

إتخاذ الإجراءات القانونية مركز شرطة القنطرة غرب مركز شرطة القنطرة مرفق اسعاف الإسماعيلية مدير امن الاسماعيلية

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