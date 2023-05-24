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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

241 مليون دولار إجمالي صادراتها

محافظ الإسماعيلية يضع حجر الأساس للتوسعات الجديدة بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية

خلال وضع حجر الأساس
خلال وضع حجر الأساس

وضع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حجر الأساس للتوسعات الجديدة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة على مساحة ٥٠ فدان؛ لاستغلال جزءًا منها في إضافة خطوط إنتاج جديدة لإحدى مصانع الملابس الجاهزة المتميزة بجودة منتجاتها، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات والصادرات بالمحافظة، وطرح باقي المساحة لطلبات المستثمرين.

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وحضر وضع حجر الأساس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، والرئيس التنفيذي للمجموعة الاقتصادية المالكة للمصنع، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي كلمته قال محافظ الإسماعيلية "أسعدُ دومًا بزيارة المنطقة الحرة العامة؛ لنشاهد معًا حجم الاستثمارات والصادرات، حيث بلغ إجمالي صادرات المنطقة حتى ٢٣ مايو ٢٠٢٣ حوالي ٢٤١ مليون دولار أمريكي."

وأضاف "بشارة"، ان دول العالم تسعى نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين، لذا كانت رؤية القيادة السياسية للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية لمحافظات مصر لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومن ثم توفير فرص العمل للشباب.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة وتحسين كل ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية؛ لذا نحرص دائمًا في محافظة الإسماعيلية على تذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين من أصحاب المصانع بالمنطقة، بالتوازي مع تحسين البيئة الاستثمارية، واليوم نحتفل معًا بإضافة ٥٠ فدان للمنطقة الحرة العامة.

ووجه الدعوة للمستثمرين للاستفادة من موقع المحافظة المتميز ومناخها المعتدل وإنتاجها المتميز من الفاكهة في التصنيع الزراعي؛ من أجل النهوض بالقطاع الصناعي بالمحافظة والذي بدوره يساهم في تنوع مصادر التنمية داخل المحافظة.

واختتم كلمته قائلا: “ تحظى المنطقة الحرة العامة بالمحافظة بعدة مزايا نظرًا لقربها من الموانئ، إلى جانب سعي القائمين عليها لبذل قصارى جهدهم في تذليل كافة العقبات وتلبية احتياجات المستثمرين المشروعة”، موجها الشكر لهم نظرًا لجهودهم القيمة في زيادة عدد المشاريع الاستثمارية.

من جانبه، وجَّه نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الشكر لمحافظ الإسماعيلية؛ لدعمه للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية ودعم المستثمرين بالمحافظة.

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