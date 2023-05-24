محافظ الإسماعيلية ورئيس مياه القناة يشهدان ختام حملة "كل نقطة بتفرق"

شهد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، واللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ختام فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، بقصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك تطبيقا لتكنولوجيا التوفير الحديثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالمشاركة باليوم العالمي للمياه.

وحضر ختام فعاليات الحملة الأجهزة التنفيذية ومديري العموم ونواب البرلمان احمد بدران البعلي، واحمد دندش عن محافظة الإسماعيلية، وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني، والعروض التي قدمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، للتوعية بضرورة الحفاظ على المياه، والاعتماد على استخدام الأدوات التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه، وطرق الاستهلاك الأمثل لمصادر المياه، وكذلك التعرف على ملوثات المياه وكيفية الحد منها من خلال مبادرة "كل نقطة بتفرق".

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، ان الهدف من الحملة هو رفع الوعي المائي لدي المواطنين والتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، ويتم تنفيذ فعاليات الحملة بالشراكة بالمساجد بالتنسيق مع الأوقاف، والمدارس، والثقافة، والأزهر الشريف، والكنيسة ومديرية الصحة، والشباب والرياضة، والجمعيات الأهلية وغيرها من الأماكن المستهدفة بجميع المراكز والمدن.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على أهمية الفعاليات ودورها في تحفيز الهمم لتكثيف الحملات والأنشطة المبذولة لرفع الوعى المجتمعي بقضايا المياه وترشيد الاستهلاك باعتبار ذلك عمل ديني ووطني، لافتاً إلى ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على كل نقطة مياه ودعم ما توليه الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة من اهتمام لترشيد استخدام المياه وتعظيم الاستفادة منها.

وقدم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الشكر للواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والجهود المبذولة من الجهات المتعاونة مع الشركة لإتمام الحملة، مما سيسهم في رفع المستوى الثقافي لدى المواطنين عن قضية الحفاظ على المياه، والتي توليها الدولة حاليًا اهتمامًا كبيرًا، لأهمية الحفاظ على موارد المياه العذبة، وترشيد الاستهلاك مياه الشرب.

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