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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة سقف الدين.. رئيس النواب الأمريكي يرسل مفاوضيه لجولة جديدة بالبيت الأبيض

كيفن مكارثي
كيفن مكارثي

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، عن إرسال مفاوضيه للبيت الأبيض لجولة جديدة بشأن سقف الدين العام.

وجدد مكارثي قوله إن بعض الفجوات لا تزال مستمرة مع البيت الأبيض حول سقف الديون، وأن الجانبين متباعدان في المفاوضات.

وأضاف أنه يعتقد أنه "يمكننا إحراز تقدم في مفاوضات سقف الدين اليوم"، حسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وغادر في وقت سابق من اليوم الأربعاء، المفاوضان الجمهوريان حول سقف الديون، النائب جاريت جريفز ، والنائب باتريك ماكهنري، مبنى الكابيتول، لحضور اجتماعهما مع مفاوضي البيت الأبيض.

وذكر ماكهنري: "لقد دعونا، واستجبنا للدعوة"، وعندما سئل عما إذا كان هذا الاجتماع علامة تبعث على الأمل، صمت برهة ثم قال، "ليس بعد".

وأضاف "لا تزال هناك اختلافات رئيسية حول الإنفاق"، مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يقول متى يمكن العودة للتفاوض من جديد وندرك الضرورة الملحة للخروج بأفكار جديدة.

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