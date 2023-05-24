لهذا السبب.. الكونجرس الأمريكي يوافق على توصيات بشأن الضغط على بكين

قامت اللجنة جديدة في الكونجرس الأمريكي بالموافقة على توصيات ،اليوم الأربعاء، تضغط على بكين بشأن معاملتها للأويجور والأقليات العرقية الأخرى وتسعى إلى ردع نزاع مع تايوان ، على أمل أن تصبح بعض توصياتها قانونًا هذا العام.

ووافق أعضاء لجنة اختيار مجلس النواب التي يقودها الجمهوريون في الحزب الشيوعي الصيني على كلا التقريرين، وهو الأول منذ تشكيل اللجنة ، عن طريق التصويت الصوتي، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وشكل الجمهوريون اللجنة عندما سيطروا على مجلس النواب في يناير لتركيز السياسة وإقناع الأمريكيين بضرورة الاهتمام بالتنافس مع الصين.

لا تكتب اللجنة المكونة من الحزبين أي تشريعات ولكنها تقدم توصيات بشأن السياسة ، في وقت يعتبر فيه الخط المتشدد تجاه الصين أحد السياسات القليلة التي تحظى بدعم من الحزبين في الكونجرس الأمريكي المنقسم بشدة.

وتقول واشنطن إن الصين ترتكب إبادة جماعية مستمرة ضد الأويجور والأقليات العرقية الأخرى في منطقة شينجيانج.

وتشمل توصيات تقرير الأويجور فرض عقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية التي يُعتقد أنها متورطة في الإبادة الجماعية ، وتعزيز إنفاذ القانون الحالي ضد واردات السلع المصنوعة باستخدام العمالة الإيجورية القسرية.

وقال مايك جالاجر رئيس اللجنة النائب الجمهوري أن الكونجرس سيقف في وجه الإبادة الجماعية والجريمة فوق كل الجرائم.

وتتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات بما في ذلك العمل القسري ووضع مليون أو أكثر من الأويجور - وهم مجموعة عرقية مسلمة - في معسكرات اعتقال في شينجيانغ.

وتنفي الصين بشدة مثل هذه الانتهاكات وتقول إنها أنشأت مراكز تدريب مهني للحد من الإرهاب والانفصال والراديكالية الدينية.

وأصدرت لجنة مجلس النواب تقاريرها مع بدء الكونجرس في كتابة قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، وهو مشروع قانون شامل يحدد سياسة وزارة الدفاع.

ويمكن إضافة بعض توصيات سياستها بشأن تايوان ، والتي تشمل تحسين التدريب المشترك بين الجيشين الأمريكيين والتايوانيين ، وتسريع تسليم الأسلحة التي وافق الكونجرس بالفعل على بيعها وتعزيز القواعد الأمريكية في المنطقة ، إلى هذا القانون ، الذي أقره الكونجرس كل عام لمدة ستة عقود.

وقال النائب رجا كريشنامورثي ، كبير الديمقراطيين في اللجنة ، إن شعب تايوان يستحق أن يعيش في سلام وخالٍ من التهديدات والترهيب.

وتنظر الصين إلى تايوان المحكومة ديمقراطيًا على أنها أراضيها الخاصة بها ، وقد زادت من الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي لتأكيد هذه المطالبات.