النشرة الدينية.. ذكر عظيم يقال في الحر الشديد..ودعاء لجلب الرزق بسرعة البرق

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
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