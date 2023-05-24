الطريقة العزمية تدعو أتباعها لالتزام تعليمات الأوقاف في الصلاة على النبي يوم الجمعة

عممت الطريقة العزمية وشيخها علاء أبو العزائم، منشورا بالتزام تعليمات وزارة الأوقاف، الخاصة بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الجمعة بداية من الجمعة الأولى في شهر ذي القعدة ١٤٤٤هـ.

الصلاة على النبي بمساجد العزمية

وقال الشيخ علاء أبو العزائم في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: على جميع أبناء الطريقة العزمية بالجمهورية قراءة الصلوات على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقب صلاة الجمعة القادمة بالمساجد مع الالتزام بالآداب العامة.

فضائل الصلاة على النبي

فيما عنونت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 26 مايو 2023م تحت عنوان: "فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم)".

مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.

الاجتماع لـ الصلاة على النبي

كما أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان مهم أن الدعوة للاجتماع للصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم الجمعة المقبلة على الآتي :



1. الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات.

2. الاجتماع على الذكر المشروع يعدُّ من قبيل التعاون على البر والتقوى.

3. نصَّ أهل العلم على مشروعية تخصيص زمان معين أو مكان معين بالأعمال الصالحة.

4. ذِكر الله تعالى والصلاة على نبيه من العبادات المطلقة المشروعة في الأصل بدون تقييد؛ فتصحُّ على كل هيئة وحال في أي وقت -إلا ما جاء النهي عنه- وكذلك تجوز سرًّا وجهرًا فرادى وجماعات بكل لفظ وصيغة مشروعة.

5. نُقل عن علماء الشرع الشريف ممَّن يعتدُّ بأقوالهم استحبابُ تخصيص يوم الجمعة وليلته بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

ونص البيان على الآتي : " من يتَّهم المسلمين في فعلهم ذلك بالبدعة فهو الأولى بهذا الوصف؛ لأنه تحجَّر واسعًا وضيَّق على المسلمين أمرًا جعل الشرع لهم فيه سَعةً، حيث إن الإسلام حثَّ حثًّا مطلقًا على الذكر، والأمر المطلق يقتضي عموم الزمان والمكان والأشخاص والأحوال كما بينَّا، ومنع المداومة على الخير ضرب من ضروب الجهل والصد عن العمل الصالح، والناهي عن ذلك قد سنَّ سُنة سيئة في المنع من فعل الخير وتنظيمه والمداومة عليه.