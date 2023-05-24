عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الطريقة العزمية تدعو أتباعها لالتزام تعليمات الأوقاف في الصلاة على النبي يوم الجمعة

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

عممت الطريقة العزمية وشيخها علاء أبو العزائم، منشورا بالتزام تعليمات وزارة الأوقاف، الخاصة بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الجمعة بداية من الجمعة الأولى في شهر ذي القعدة ١٤٤٤هـ. 

الصلاة على النبي بمساجد العزمية 

وقال الشيخ علاء أبو العزائم في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: على جميع أبناء الطريقة العزمية بالجمهورية قراءة الصلوات على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقب صلاة الجمعة القادمة بالمساجد مع الالتزام بالآداب العامة. 

فضائل الصلاة على النبي

فيما عنونت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 26 مايو 2023م تحت عنوان: "فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم)".

مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. صيغتها وكيفية كتابتها

الصلاة على النبي يوم الجمعة| "الأوقاف" تعممه على المساجد.. و"الإفتاء": من يزعم أنه بدعة فهو الأولى بهذا الوصف.. والشرع حثنا على الذكر بدون تقييد بالزمان أو المكان

الاجتماع لـ الصلاة على النبي

كما أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان مهم أن الدعوة للاجتماع للصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم الجمعة المقبلة على الآتي :


1. الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات.
2. الاجتماع على الذكر المشروع يعدُّ من قبيل التعاون على البر والتقوى.
3. نصَّ أهل العلم على مشروعية تخصيص زمان معين أو مكان معين بالأعمال الصالحة.
4. ذِكر الله تعالى والصلاة على نبيه من العبادات المطلقة المشروعة في الأصل بدون تقييد؛ فتصحُّ على كل هيئة وحال في أي وقت -إلا ما جاء النهي عنه- وكذلك تجوز سرًّا وجهرًا فرادى وجماعات بكل لفظ وصيغة مشروعة.
5. نُقل عن علماء الشرع الشريف ممَّن يعتدُّ بأقوالهم استحبابُ تخصيص يوم الجمعة وليلته بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ونص البيان على الآتي  : " من يتَّهم المسلمين في فعلهم ذلك بالبدعة فهو الأولى بهذا الوصف؛ لأنه تحجَّر واسعًا وضيَّق على المسلمين أمرًا جعل الشرع لهم فيه سَعةً، حيث إن الإسلام حثَّ حثًّا مطلقًا على الذكر، والأمر المطلق يقتضي عموم الزمان والمكان والأشخاص والأحوال كما بينَّا، ومنع المداومة على الخير ضرب من ضروب الجهل والصد عن العمل الصالح، والناهي عن ذلك قد سنَّ سُنة سيئة في المنع من فعل الخير وتنظيمه والمداومة عليه.

الصلاة على النبي الطريقة العزمية علاء أبو العزائم الجمعة الأولى في شهر ذي القعدة فضائل الصلاة والسلام على النبي الاجتماع لـ الصلاة على النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

بعد قرار البرلمان الأخير.. 5 سنوات حبسا عقوبة التلميحات الإباحية بوسائل المواصلات

البنت في ثانوي.. رانيا تطلب الخلع: بيتحرش بيا قدام أختي

يدرس فسخ التعاقد.. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك

الزوجة الثانية.. عجوز الجيزة يعترف: جارتي رفضت العلاقة الحرام خلصت عليها

موسم صفري.. الزمالك مهدد بالحرمان من دوري الأبطال والبطولة العربية ومونديال 2025

موضوعات متعلقة

ذكر عظيم يقال في الحر الشديد.. فضله وبمَ يكافئ الله سبحانه قائله

الحج بأموال القرض البنكي أو السلف.. يتحقق بـ 3 شروط تعرف عليها

حكم من سجد للتلاوة في أوقات النهي عن الصلاة.. الإفتاء توضح

أفضل الذكر بعد صلاة الفجر حتى الشروق .. 5 منازل لمن أدركه

آيات قضاء الحاجة في الليل .. ذكر عظيم يغفل عنه الكثيرون

هل يجب على المسلم أن يغتسل قبل إحرامه بالحج أو العمرة؟.. دار الإفتاء توضح

الرقية بالقرآن الكريم .. حكمها وشروطها وآياتها

«تَسْلَمُ ذَاتُهُ مِنَ الْعَيْبِ».. علي جمعة يوضح معنى السلام وأهميته في القرآن والسنة

ترشيحاتنا

رئيس هيئة البترول: القاهرة الأكثر إضاءة ليلًا من باريس ودول أوروبا

وفاة مشرف نشاط أثناء المراقبة على امتحانات الإعدادية | ماذا حدث

نبيع ولا نشتري.. الغرف التجارية تجيب بعد إنخفاض أسعار الذهب (تفاصيل)

مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة من النواب والأعلى الليبي لإجراء الانتخابات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي

هدية من الحكومة لـ شركات التمويل .. ماذا بعد مهلة الـ90 يومًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.. مصر تعيد اكتشاف كنوز الأرض باستخدام الأقمار الصناعية|جولة خاصة

تنبيه .. الإكثار من مشروب صحي شهير يسبب حصوات الكلى

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

تظهر في الليل.. علامتان في القدمين تشير لإرتفاع السكر في الدم

فيديو

الصفقة تمت.. تفاصيل عرض حمدي فتحي للرحيل إلى الدوري القطري|فيديوجراف

فضائل شهر ذي القعدة.. إشارة ربانية ومنح إلهية|فيديوجراف

سجد بالملعب في السعودية وسط ذهول الجميع.. هل أسلم كريستيانو؟ |فيديوجراف

تورتة مزينة بالدولارات وصابونة ذهبية.. واصل الفنان محمد رمضان استفزازاته في عيد ميلاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ