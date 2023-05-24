لجلب الرزق بسرعة البرق .. احرص على هذا الدعاء المجرب

دعاء مجرب لجلب الرزق وردت أدعية الرزق أو الأمور التي تعين على زيادة الرزق كما ذكرها أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مثل كثرة الصلاة على سيدنا النبي ، وكثرة الاستغفار، وكان سيدنا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [رواه مسلم].وفيما يلي دعاء مجرب لجلب الرزق بسرعة البرق مكرر 100 مرة

ونقول في دعاء مجرب لجلب الرزق بسرعة البرق مكرر 100 مرة اللهم صلِ على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونكرر الصلاة على النبي 100 مرة بنية الرزق بسرعة البرق.

ونقول في دعاء مجرب لجلب الرزق بسرعة البرق مكرر 100 مرة اللهم وسع لي في رزقي، اللهم وسع لي في رزقي، بحق من حقه عليك عظيم.

-ربي أغدق علي من الرزق ما يبكي عيني فرحا ومن الرحمة ما يقشعر لها بدني ومن الحب ما يغمر قلبي بالرضا بقضائك يا أرحم الراحمين.

ما أصاب أحدًا قط همٌّ و لا حزنٌ، فقال: اللهمَّ إني عبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذَهابَ همِّي، إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ وحزنَه، وأبدلَه مكانَه فرجًا. قال: فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها

-يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي وفرّج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا.

-إلهي أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

دعاء الرزق مستجاب

دعاء الرزق مستجاب، بفضل الله يكون الدعاء مستجاب مادام الإنسان طعامه حلال، ورزقه حلال، كما أن المسلم عليه عند التفوه بكلمات دعاء الرزق مستجاب أن يستغل الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء مثل الثلث الأخير من الليل وبين الآذان والإقامة أو عند رب ماء زمزم، وفيما يلي دعاء الرزق مستجاب بإذن الله .

ونقول في دعاء الرزق مستجاب اللهم قدر لي الرزق والخير والغنى والستر والصبر على البلاء يا قادر يا قدير.

-اللهم لا كرم إلا كرمك ولا مغفرة إلا مغفرتك فلا إله إلا أنت وأنت العالم بحالنا فبدله لنا إلى أفضل حال واقض الدين يا قاضي الحاجات.

رب هب لي من الرزق ما يكفيني. ومن الفرح ما يسعد قلبي. ومن الرحمة ما يدخلني الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.

ربنا إننا أمنا بك وبنبيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فارزقنا جنتك وكل ما يقرب إليها من قول وعمل.

ربي اشف ما في الصدور وأرحم ما في القبور واجعل حالنا ميسور واغفر لنا يا رحيم يا غفور.

اللهم اجعل ما رزقتني قوة لي في فعل ما تحب. وقدرني ولا تقدر علي وأعني ولا تعن علي إنك بي رحيماً كريماً.

كما يستحب أن نقول في دعاء الرزق مستجاب اللهم اجعل عيشتي هنية وميتتي سوية وأرزقني في الآخرة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار لي ولكل المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

اللهم أسعد قلب عبدك الحزين وفرج كربه وهمه وضيقه واقض عنه الدين يا قاضي الحاجات ومجيب الدعوات.

أستغفر الله العظيم (مائة مرة)، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم (مائة مرة) اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد (مائة مرة).

يا رب ارزقني العبادة كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأرزقني العمل الذي يقربني من أعلى الجنان.

يا عالم السر والعلن ويا علام الغيوب وستار العيوب أسترني ولا تفضحني وقني عذابك يوم تبعث عبادك.

- اللّهم صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.

-اللّهم ربّ السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته اللّهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر.

أدعية طلب الرزق

مما ورد في سنة الحبيب المصطفى من أدعية في طلب الرزق ، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند.

إلى من ندعو سواك يا رب العالمين.. فاللهم أرزقنا المال والخيرات وبارك لنا فيما رزقتنا، يا رب أنت القادر على تبديل الفقر بالغنى.. أنت القادر على كل شيء يا رب العالمين.

- اللهم يا بديع السماوات والأرض أنت القادر على منح عبادك الرزق الوفير الذي ييسر الحال على عبادك.. فاللهم أستر عيوبهم وأرزقهم الخير والحظ الوفير برحمتك التي وسعت الأرض والسماء.

إلهنا أنت القادر القوي.. إلى من ندعو وأنت القادر الذي لا يعجزك شيء.

-اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ.. واستجب دعائي من غير رد.. وأعوذ بك من الفضيحتين: الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيّسره، وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلّ على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

-اللهم أرزقنا الخيرات في الحياة الدنيا، وباعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي والفقر كما باعدت بين المشرق والمغرب.

يا بر يا متعال برحمتك نستغيث فأصلح لنا أمرنا وتولنا بين عبادك الصالحين.. اللهم يسر لنا كل الصعاب، وأرزقنا السكينة والسعادة في الحياة الدنيا.. وباعد بيننا بين العجز والفقر والكسل، وقربنا إليك على النحو الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أنت القادر القوي المتين البر الفرد الصمد.. ندعوك بكل أسمائك التي علمنا منها وما لم نعلم، أن ترزقنا السكينة والرضا والرزق الذي لا ينقطع أبدًا يا رب العالمين.





