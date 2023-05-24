شخصية إليزا أرهقتني .. داليا البحيري تتتحدث عن مسرحيتها الجديدة سيدتي أنا

أكدت الفنانة داليا البحيري أنها انتهت اليوم من آخر بروفا لمسرحيتها الجديدة سيدتي أنا ، استعدادا لعرضها مساء غدٍ الخميس بحضور عدد كبير من الفنانين والنقاد.



وأضافت داليا البحيري أنها تقدم فى المسرحية شخصية إليزا دولتيل وهي شخصية مختلفة تماما عن أى شخصية قامت بتقديمها من قبل.

داليا البحيري تتحدث عن مسرحيتها الجديدة



وعن التحضيرات للشخصية أكدت داليا البحيري أن الشخصية احتاجت منها شهور طويلة فى التحضير خاصة الغناء حيث إنها تقدم فى العمل أكثر من أغنية تحت أشراف الموسيقار محمود طلعت بالإضافة إلى 5 استعراضات وهو ما جعلها تستعين بمصمم الاستعراضات مصطفى حجاج.



وعن كواليسها مع نضال الشافعي الذى يشاركها البطولة أكدت داليا البحيري أن شهادتها فى نضال الشافعي مجروحة فهو فنان رائع وصديق عزيز لها، ووجوده فى العمل إضافة كبيرة للرواية.

تصوير البوستر الدعائى

وانتهى فريق عمل المسرحية منذ أيام قليل من تصوير البوستر الدعائى للمسرحية كنوع من أنواع الترويج قبل بدء العرض، حيث وضعت الوزارة متمثلة فى إدارة المسرح القومي خطة دعائية للمسرحية سواء فى مواقع التواصل الإجتماعي أو الشوارع والميادين، للترويج لهذا العمل الذى يشهد تطورا جديدا فى العروض المسرحية سواء فى الديكورات أو الاستعراضات أو حتى النص الكتابي الذى كتبه محسن رزق.

أول عمل يجمع نضال الشافعي بداليا البحيري من 10 سنوات



ويعتبر هذا العمل هو الأول الذى يجمع بين داليا البحيري ونضال الشافعي، حيث كان هناك عمل من المفترض أن يجمع هذا الثنائى منذ 10 سنوات إلا أنه لم يكتمل وهو ما أوضحته داليا البحيري فى تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.



وكتبت داليا البحيري على صفحتها “من 10 سنين تقريبا كنا حنشتغل مع بعض أو بدأنا فعلا تصوير عمل وما اتكتبلوش انه يكمل …وفي واحد من المشاهد وانت بتمثل انا نسيت اني معاك في المشهد وابتديت اتفرج عليك واتأثرت وزعلت جدا ان العمل ده ماكملش”.



وتابعت “بس يشاء ربنا اننا نلتقي علي خشبة المسرح القومي…أنا بجد محظوظة جدا جدا جدا إن إنت بطل الرواية …شكرا يا نضال إنك محابي عليا انا مسنودة بيك يا صاحبي”.



وأضافت "أنت فعلا من أكبر مكاسبي في المسرحية دي…بس والنبي خف ايدك في الضرب شوية عشان انت من كتر ما بتندمج في الدور …أنا ازرقيت انتظروا غول التمثيل والسكر كله نضال الشافعي".