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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لإزالة الخلافات.. وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي يبحثان مخرجات اجتماع موسكو

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير مولود تشاووش أوغلو، بحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، مخرجات اجتماع اللجنة الرباعية لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران حول الاوضاع في سوريا.

وقالت الخارجية التركية في بيانها: "أجرى وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو اليوم 24 مايو، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

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وأضاف البيان : "تم بحث مخرجات اجتماع اللجنة الرباعية لوزراء الخارجية (تركيا وروسيا وسوريا وإيران) حول سوريا الذي عقد في موسكو".

وفي وقت سابق، عقد في موسكو بروسيا اجتماع بين وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، و وزير خارجية سوريا فيصل المقداد، وتركيا مولود تشاووش أوغلو، حول تطبيع العلاقات وإزالة الخلافات بين دمشق وأنقرة.

 

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