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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: روسيا ستفي بوعودها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن أسعار الطاقة تقترب من مستويات مُبررة اقتصاديا وإن روسيا تواصل الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، حسبما أفادت رويترز.

وأضاف بوتين في كلمة أمام مؤتمر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده روسيا في موسكو: “الآن، تقترب أسعار الطاقة من مستويات لها ما يبررها اقتصاديا، لكن من يقع عليه اللوم فيما حدث؟”.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الأوراسي إن هناك تغييرات عميقة على المستوى العالمي والكثير من الدول تتجه لتعزيز سيادتها.

وأضاف بوتين أنه يجري محادثات مع الصين، وعدة دول لإقامة مناطق حرة، كما قال إن روسيا تتعاون مع منظمة شنجهاي وبريكس وغيرها في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.

وتابع بوتين أن دول الغرب راهنت على انهيار اقتصاد موسكو ونفى حدوث ذلك، كما أشار إلى الضغوط على حلفاء روسيا من خلال سلاح فرض العقوبات لدفعهم إلى عدم التعاون مع روسيا.

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