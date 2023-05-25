بكتيريا لها متحورات عديدة .. "أمجد الخولي" يوضح حقيقة ظهور فيروس جديد .. فيديو

أكد الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة أكدت أنه يجب على الدول أن تأخذ احتياطاتها تحسبا لحدوث جائحة مثل كورونا، خاصة أن كورنا كان له تحديات كبيرة على العالم سواء على مستوى الصحة أو الإقتصاد.

وقال أمجد الخولي، خلال تصريحات لبرنامج “الحقيقة"، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه نحن نعيش في عالم حدث به تغيير للمناخ وحدوث فيضانات وزلازل وحدوث جائحة مثل كورنا، إضافة إلى فيروسات وبكتيريا لها متحورات عديدة.

يتعامل بشكل آمن

وتابع استشاري الأوبئة بنمنظمة الصحة العالمية، أن الفروسات سببتها الحيوانات وانتقلت للانسان، سواء الايبولا، وانفلوانزا الخنازير، وأنفلونزا الطيور، لذا يجب على الإنسان أن يتعامل بشكل أمن مع الحيوان



