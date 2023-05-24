بعد إثارة الجدل.. الصحة العالمية تكشف حقيقة ظهور وباء جديد |فيديو

‏قال الدكتور أمجد الخولي، رئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الدولية في منظمة الصحة العالمية، إنه حتى الآن لا نعرف السبب الرئيسي لانتشار فيروس كورونا ولا أساس من الصحة أنه تم تسريبه من مختبر في مدينة ووهان الصينية أو أنه بسبب الخفافيش كل هذا الكلام لم يُثبت علميًا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية "إنجي أنور"، المذاع عبر فضائية "etc"، أن انتقال الأمراض في الأساس يكون من إنسان إلى إنسان لكن انتقال المرض من حيوان إلى إنسان أمر وارد لكن ليس بالدرجة التي تؤدي إلى وباء، وهناك أوبئة انتشرت من قبل من الحيوان للإنسان مثل انفلونزا الطيور والخنازير لكنها لم تصل إلى مرحلة الجائحة، مؤكدا أنه لا يمكن التكهن بحدوث أي وباء قادم على الإطلاق.

عوامل الخطورة

وأضاف أنه من المهم جدًا أن نعلم أن دائما يكون هناك عوامل خطورة ووجود هذه العوامل يشير إلى احتمالية حدوث وباء وهذا الوباء قد يزيد وينتشر ويسبب جائحة ومن ضمن عوامل الخطورة هذه هي التعامل غير الآمن مع الحيوان ودخول الإنسان في الغابات وزيادة التعامل مع الحيوان قد يزيد من احتمالية الإصابة بفيروس أو مرض ينتقل من الحيوان إلى الإنسان وقد يتسبب في وباء، ويجب أن نكون يقظين للاكتشاف المبكر لأي ظاهرة غير طبيعية وأي مرض جديد، ويجب على الدول أن تبدأ في اتخاذ الإجراءات الوقائية سريعًا.