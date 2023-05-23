ممثل الصحة العالمية في مصر: حدوث جائحة كورونا وارد

أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، أن كل المدخنين على وجه الأرض تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، مشددة على أن الفيروس لا يحتاج تأشيرة كي يُصيب أي إنسان، ولابد أن نكون مستعدين لمواجهة هذا الوباء في أي وقت.

وأوضحت "القصير"، في تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من الممكن أن تحدث جائحة في أي وقت، موضحًا أننا لم نلتزم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، متابعة: "نسينىا التباعد ونسيناى الصحة الجيدة، لابد أن يكون هناك ممارسة للرياضة".

واستكملت: "كورونا أثبتت أنه لا يمكننا الهروب من الفيروس حتى لو تحت الأرض، والجائحة وارد أن تحدث في أي وقت لأننا لم نلتزم بالإجراءات".

وأشارت إلى أنه من أفضل القرارات، منع الشيشة والتدخين في الأماكن في الأعوام، موضحة أن التدخين مضر بالصحة والمناخ، والجائحة ربطت بين التدخين وانتشر الفيروس، منوهة بأن الممارسات الفردية والمجتمعية من الممكن أن تعيد الفيروس المتحور مرة أخرى.

