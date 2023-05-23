عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل الصحة العالمية في مصر: حدوث جائحة كورونا وارد

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة  الصحة العالمية  في مصر، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، أن كل المدخنين على وجه الأرض تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، مشددة على أن الفيروس لا يحتاج تأشيرة كي يُصيب أي إنسان، ولابد أن نكون مستعدين لمواجهة هذا الوباء في أي وقت.

وأوضحت "القصير"، في تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من الممكن أن تحدث جائحة في أي وقت، موضحًا أننا لم نلتزم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، متابعة: "نسينىا التباعد ونسيناى الصحة الجيدة، لابد أن يكون هناك ممارسة للرياضة".

واستكملت: "كورونا أثبتت أنه لا يمكننا الهروب من الفيروس حتى لو تحت الأرض، والجائحة وارد أن تحدث في أي وقت لأننا لم نلتزم بالإجراءات".

وأشارت إلى أنه من أفضل القرارات، منع الشيشة والتدخين في الأماكن في الأعوام، موضحة أن التدخين مضر بالصحة والمناخ، والجائحة ربطت بين التدخين وانتشر الفيروس، منوهة بأن الممارسات الفردية والمجتمعية من الممكن أن تعيد الفيروس المتحور مرة أخرى.
 

ممثل منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية برنامج حديث القاهرة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

ترشيحاتنا

بيان عاجل جديد لـ قائد فاجنر بشأن السيطرة على باخموت

علامة استفهام|محامي الفنان الروسي: الموقع الإلكتروني الخاص بـ«غادة والي» خارج الخدمة.. فيديو

رغم تراجع أداء الزمالك.. أوسوريو يتلقى عرضا للانتقال للتدريب بالدوري المكسيكي

القتال أصبح أخف.. السعودية وأمريكا تطالبان بالالتزام بوقف إطلاق النار في السودان

تعويض مادي.. الفنان الروسي يتوعد غادة والي على الهواء|فيديو

بعد أنباء عن زيادتها.. كيف تدخلت الدولة للسيطرة على سوق الدواء؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب غير متوقع يعالج أصعب مشاكل الشعر| مش هيخطر ببالك

8 أطعمة تزيد العطش والجفاف في الحر.. اعرفها

في وضح النهار.. سرقة حمار صغير تثير جدلا في مقاطعة بريطانية.. شاهد

الأهلي السبب.. 3 فرص تمنح الزمالك التأهل لمونديال العالم للأندية 2025

فيديو

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ