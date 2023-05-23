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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: لابد من خطط استراتيجية لكافة الدول بالعالم لمواجهة أي طارئ

صدى البلد

قالت نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن تصريحات تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية تعني أنه يجب أن نكون منتبهين ومستعدين لأي جاحة سواء كانت كورونا أو غيرها وأن تكون هناك خطط استراتيجية لكافة الدول وعلى المستوى العالمي لمواجهة أي طارئ صحي حتى نحمي الأمن الصحي للأفراد والأسر.

وأكدت القصير - في تصريح لها على هامش الحفل الختامي لبرنامج تدريب الإعلاميين حول تغطية جائحة كوفيد-19 والطوارئ الصحية مساء اليوم /الثلاثاء/ - على ضرورة المحافظة على الصحة عن طريق الغذاء الصحي الآمن، ومنع استخدام الزيوت المهدرجة في الطعام، ومكافحة ومنع التدخين، والتهوية في أماكن العمل والمنازل، وزيادة النشاط الأدنى والرياضة، وعدم زيادة السكر والملح.

وأضافت القصير قائلة إن الفيروسات موجودة ومتحورة ولكن يجب أن نحمي أنفسنا.. كما أنه يجب عدم استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب لأن الفيروسات تكافح المضادات الحيوية.

يذكر أن تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد شدد خلال الجمعية العمومية للمنظمة على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لأي وباء مقبل وعلى الوفاء بتعهداتها السابقة بزيادة تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

كورونا منظمة الصحة العالمية

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