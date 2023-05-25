مجلس السياسة الخارجية الأوكرانية: نرحب بمبادرة إفريقيا للسلام

معاناة القارة الإفريقية من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت قادة 6 دول إفريقية لطرح مبادرة لإنهاء النزاع الدائر بين موسكو وكييف، بالسفر إلى روسيا وأوكرانيا لإيجاد حل في إطار مسعى جديد لوقف نزيف الصراع الذي تعاني من ويلاته الدول النامية.

وبحسب هانا شيلست، المستشارة بمجلس السياسة الخارجية الأوكرانية، فإن بلادها ترحب بمبادرة إفريقيا للسلام وأنها منفتحة لجميع المفاوضات من جانب الدول الأخرى فيما يتعلق بإنهاء العداء الروسي على الأراضي الأوكرانية.

وأوضحت "شيلست" لـ "القاهرة الإخبارية" أن الأراضي الأوكرانية تشهد حربًا وعداءً اعترفت به الأمم المتحدة وكافة دول العالم ضد أراضيها وسيادتها.

وذكرت المستشارة بمجلس السياسة الخارجية الأوكرانية، أنه في العام الماضي عندما بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الحرب كان هناك تنامٍ للعلاقات الروسية الإفريقية والآسيوية ولم يتحدث أحد عن وقف الاعتداء بل حدث ذلك الآن.

مبادرة سلام

وتساءلت هانا شيلست لماذا تقترح الدول الإفريقية حاليًا مبادرة سلام؟ وما دفعهم لذلك؟ وهل تحركت الدول في تلك المنطقة بعد أن طالتها أزمة الأمن الغذائي؟