195 جنيها |النيل للمجمعات الاستهلاكية يزف بشرى عن أسعار اللحوم

زف محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم في النيل للمجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أنه يتم طرح لحوم سودانية طازجة سعرها يصل إلى 195 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.

وتابع رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، أنه يمكن شرائهم يوميًا من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرًا، و وزارة التموين لديها رصيد من اللحوم الحية يكفى 3 أشهر.

أسعار اللحوم

وفي السياق نفسه أشار محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى أن سيتم طرح لحوم ضاني مجمدة، وهناك بتلو مجمد وكبدة مجمدة".

