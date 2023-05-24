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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: ضخ لحوم سوداني بـ 195 جنيها للكيلو.. فيديو

لحوم
لحوم

كشف محمد أبو مندور، العضو المنتدب لشركة النيل التابعة لوزارة التموين، تفاصيل ضخ الوزارة لحوم سودانية طازجة مقابل 195 جنيهًا للكيلو، وكذلك كبدة سوداني طازجة، ولحوم مجمدة أسترالي.

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وقال أبو مندور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم استقبال لحوم سودانية حية من السودان؛ ويتم ذبحها في مجازر الوزارة بأبو سمبل.

وأكد العضو المنتدب لشركة النيل التابعة لوزارة التموين، أنه بعد ذلك يتم ضخ اللحوم الطازجة في محافظات الجمهورية، لافتًا إلى وجود وفرة من اللحوم السوداني الحية بمجازر أبو سمبل؛ بالإضافة لتوافر لحوم مجمدة أسترالي وكبدة بتلو.

ولفت محمد أبو مندور، إلى أنه يتم ضخ اللحوم السوداني الطازجة والكبدة الطازجة بـ 313 فرعًا في محافظتي القاهرة والجيزة مقابل 195 جنيهًا؛ ولا فرق بينها وبين اللحوم البلدي، مؤكدًا أن كميات اللحوم الموجودة حاليًا تكفي حتى بعد عيد الأضحى المقبل.

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