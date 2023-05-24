خطة البرلمان تناقش مشروع موازنة ديوان عام وزارة التموين .. اليوم

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستعقد ثلاثة عشر اجتماعًا الأسبوع الجارى.

وأشار مصطفى إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستناقش اليوم الأربعاء الموافق 24/5/2023 ، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز حماية المستهلك – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – هيئة تنمية الصعيد) لديوان عام وزارة الشباب والرياضة وذلك عن العام المالي 2023/2024.