وزير التموين : الزراعة المشغل الأول في غالبية دول العالم بحجم العمالة

ألقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الكلمة الرئيسية في افتتاح المنتدى العالمي للأسواق الذى أقيم في العاصمة الإيطالية روما الذي شارك في افتتاحه فرانشيسكو لولوبرجيدا وزير الزراعة والأمن الغذائي الإيطالي، وكيو دونيو رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO"، وفريدا كريفكا وزيرة الزراعة الألبانية ورئيسة المركز الدولي للبحوث الزراعية المتطورة في البحر الأبيض CIHEAM، وايتورى براندينى رئيس الاتحاد الإيطالي للشركات الزراعية كولديريتى.

بحضور قيادات الحكومات والمنظمات وأسواق الجملة والأسواق الزراعية من أكثر من 68 دولة والدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية وممثل مصر بالتحالف العالمي.

وأكد الوزير في كلمته على أهمية تكاتف الجهود لمجابهة مشاكل الأمن الغذائي العالمية والتي تتعاظم مع ما يمر العالم أجمع به من فقر مائي وآثار التغيرات المناخية والتي تم مناقشة آليات مجابهتها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة العالم في مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ.

وأشار أن مبادرة إطلاق التحالف العالمي للأسواق من أهم ما يمكن في هذا الاتجاه لخفض الهالك الذى يتراوح من 20% الى 40% خلال سلاسل الإمداد من المزرعة الى المستهلك وذلك للسلع الزراعية خاصة سريعة التلف، مما سيزيد الاتاحة ويخفض الأسعار.

وأوضح أن الزراعة هي المشغل الأول في غالبية دول العالم متجاوزا 26,5% من حجم العمالة وتشكل أكثر من 10% من الناتج العالمى الاجمالى والذى يتضاعف إذا أضيف له نصيب اللوجيستيات والتجارة الداخلية، ويتضاعف مرة أخرى في الدول النامية.

وزير التموين

أوضح وزير التموين إلى أن مختلف دول العالم تقدم دعم للمزارعين لأسباب متعددة وبطرق مختلفة، ولأن المنظومة الحالية لا تحقق العائد الكافي للمزارعين، وأن أسواق المزارعين سواء للجملة او اليوم الواحد هي أحد أهم الآليات في هذا الصدد.

وأكد أن تحديث وتطوير منظومة سلاسل الامداد من المزرعة الى المستهلك هي الآلية المستدامة التي يجب أن نسعى جميعا إليها، وهو ما نطبقه حاليا في مصر بتوجيهات من رئيس الجمهورية في اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وبدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وحكومات إيطاليا وفرنسا بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لخلق منظومة متكاملة تتضمن بورصة سلعية وأسواق جملة ونصف جملة ومراكز لوجستية متضمنة محطات فرز وتعبئة ومخازن مبردة، وشبكة من الصوامع تغطى عموم الجمهورية.

تواكب مع عقد المؤتمر اجتماع للدكتور على المصيلحي وزير التموين والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية مع ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة مع كيو دونيو رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" وقيادات المنظمة حيث تم مناقشة سبل التعاون في مجال الامن الغذائي وتطوير سلاسل الامداد استنادًا لخبرة المنظمة عبر عقود في عشرات الدول.

وكذا القيام بتنفيذ دراسة تطوير أسواق اليوم الواحد في كافة ربوع مصر وتقديم معونة فنية وتدريب للمزارعين لتطوير أساليب العرض وزيادة القيمة المضافة وذلك بمنحة من الحكومة الإيطالية.

كما تم عقد اجتماع للدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية فريدا كريفكا وزيرة الزراعة الألبانية ورئيسة المركز الدولي للبحوث الزراعية المتطورة في البحر الأبيض CIHEAM حيث تم تباحث تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين مصر والبانيا الى جانب التعاون مع منظمة CIHEAM والتي ستقوم بتنفيذ توصيات الدراسة التي ستنفذها ال FAO على ارض الواقع في الريف والحضر بمنحة من الحكومة الإيطالية كمرحلة أولى قدرها 750 الف يورو.

لتطوير أسواق اليوم الواحد وتقديم معونة فنية وتدريب للمزارعين لتطوير أساليب العرض والاهم زيادة القيمة المضافة من خلال تصنيع مبسط للمواد الأولية المنتجة استنادا لما يتم في إيطاليا والذى يحقق قيمة مضافة تتجاوز 68 مليار يورو سنويا، الامر الذى سيزيد من دخل المزارعين وتحويل القرى المصرية الى مراكز إنتاجية ويحد من الهجرة الداخلية والخارجية.

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية