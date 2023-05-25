السبت.. انطلاق الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بالسور الشمالي

تنطلق الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، وتستمر فعالياته حتى 2 يونيو، وذلك على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر تحت شعار “حوار الطبول من أجل السلام”، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

وتشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من دول "اليونان، والمكسيك، والهند، وبنجلاديش، وسريلانكا، وإندونيسيا، والجزائر، وجنوب السودان، وفلسطين، واليمن، بالإضافة إلى مصر.

ويعقد الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان، ورشا فنية دولية في حفلي الافتتاح والختام تشارك فيها جميع الفرق بالسور الشمالي بجوار بوابة النصر.

يقول الفنان انتصار إن هذا المهرجان يعد رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة، ولا تخلو حضارة من لغة الطبول في تراثها الشعبي، حيث يتم استحضار هذا التراث وتقديمه في قوالب فنية متجددة، مضيفا أن هذا المهرجان يعد مهرجانا متفردا يعكس ريادة مصر على مدار التاريخ وانفتاحها على الآخر، ويؤكد قيمة الإنسان وأهمية ارتباطه بموروثه الشعبي.

ويقام المهرجان في أماكن متنوعة، وهي مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر - ساحة الهناجر بالأوبرا- الحديقة الثقافية بالحوض المرصود- مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، بيت السنارى بالسيدة زينب.

يقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة إيمان نجم، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس، وخالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور عادل عبدهـ رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، ووزارة السياحة والآثار، متمثلة في هيئة التنشيط السياحى.