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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن استثناء بعض المصانع بتدبير العملة لسداد مديونيتها

محمد سعد عوض الله
محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب

تقدم النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي موجه إلي وزير المالية ووزير التجارة والصناعة.

 

وجاء طلب الإحاطة المقدم من وكيل لجنة الصناعة  بشأن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الاجانب بتدبير العملة حتي تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد.

 

وأفاد الطلب المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، أن استثناء المصانع  التي عليها مستحقات دولارية للموردين الاجانب بتدبير العملة حفاظا علي العلاقة التجارية القائمة علي الثقة وحرصا علي مصداقية المصنع المصري.

وطالب محمد سعد عوض الله خلال الطلب المقدم بتحويل طلب الإحاطة إلي لجنة الصناعة بمجلس النواب لسرعة مناقشته لأهميته في الوقت الحالي.

 وجاء طلب الإحاطة المقدم من النائب عملت بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال وكيل لجنة الصناعة خلال تصريحات له، نسعى كنواب بتقديم كافة التسهيلات للمصنعين لتقديم اجود المنتجات للمنافسة بالاسواق المحلية والدولية ، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها من الكفاءة منافسة الأسواق الخارجية ، مشيرا إلي الإجراءات الجادة التي تتبعها الدولة لتطوير قطاع الصناعة والنهوض به . 

محمد سعد عوض الله حنفى جبالى وزير المالية مصانع

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