الإحصاء: 1.73% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال فبرايـر

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــاء اليـــوم، الخميس، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر فبرايـــر 2023.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 106.90 خلال شهر فبرايـر 2023 (أولـي) مقابل 105.08 خلال شهر ينايـــر 2023 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.73%.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصـناعـــة المنتجات الغذائية 156.86 خــــــلال شـــهــــر فبرايـــر2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر ينايـــر 2023 حيــــث بلــــغ 155.21 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 1.06٪ وذلـــك لـزيـــادة الإنتــاج لتغطــيه احتياجات الســـوق مع دخول موسم رمضان.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 92.51 خــــلال شــهـــر فبرايـــر2023 مقــــارنة بشهـــر ينايـــر2023حيـث بـلـــــغ 118.86 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 28.48٪ وذلـــك لـزيــادة الإنتاج لتغطيه احتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصــناعـــة الأجهزة الكهربائية 112.48 خــــلال شهــر فبرايـــر2023 مقــارنة بشــهــر ينايـــر2023، حيــث بلــــغ 120.55 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 6.70%، وذلك بســبب نقــص المواد الأوليـــة لتوقف الاســتيراد من الخــارج.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة المواد والمنتجات الكيماوية 88.84 خـــلال شهــــر فبرايـــر2023 مقـــارنـــة بشــهر ينايـــر2023، حــيــث بــلــغ 92.61 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 4.07٪ وذلك بسب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.