الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: 7 برامج لتحسين معيشة المصريين| تفاصيل

أكد سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن مشروع الموازنة الجديدة للهيئة يقدر بنحو 576 مليار و103 ملايين و613 ألفا.

وقال عبد الهادي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2023 / 2024، إن الموازنة الحالية 2022/2023، بلغت 476 مليارا و433 مليونا و613 ألفا، مشيرا إلى أن الفائض المتوقع أكثر من 67 مليارا.

برنامج تمويل التأمينات الاجتماعية

وأضاف أن موازنة البرامج والأداء، تستهدف تحسين معيشة الشعب من خلال 7 برامج، للتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وأهمها برنامج تمويل التأمينات الاجتماعية، وبرنامج الاستثمارات.

وردا على سؤال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن التعنت في نقل العاملين، أوضح نائب رئيس الهيئة، أن نقل العاملين يتم بعد موافقة جهاز التنظيم والإدارة.

وقال: “هناك فائض في الموظفين في بعض المناطق، بينما مناطق أخرى تعاني من العجز، ونواجه مشكلة في عمليات النقل بسبب أماكن سكن الموظفين، ولكن لن يتم الاستغناء عن العمالة الزائدة، بينما يعاد استغلالها في ضوء المنظومة الجديدة".

وأكد نائب رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن أزمة النقل من محافظة إلى أخرى سيتم الانتهاء منها بعد ميكنة جميع الخدمات.

وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، عن المخصصات للمباني غير السكنية والتي كانت تقدر بنحو 166 مليون، وفي مشروع الموازنة الجديدة بلغت مليار ونصف المليار جنيه، قائلا: “هناك مبانٍ مر عليها 40 سنة بدون أي تطوير”.

واستشهد عضو البرلمان، بمكتب التأمينات في طهطا بمحافظة سوهاج، والذي مر عليه 40 عاما بدون أي تطوير، قائلا: “المكان غير لائق للموظف أو حتى المواطنين المتعاملين مع الهيئة”.

من جهته، أكد نائب رئيس الهيئة، أنه يتم العمل وفقا لخطة تستهدف تطوير جميع مباني الهيئة، مشيرا إلى أنه وفقا لخطة العام المالي المقبل من المقرر عمل إحلال وتجديد لـ162 مقرا، فضلا عن إنشاء 3 مقرات جديدة.

وقال سامي عبد الهادي: “تتم عملية تأثيث المكاتب بما يتوافق مع متطلبات العمل، من حيث توفير شاشات لكل موظف وطابعة وغيره من المستلزمات التي يحتاجها العميل، وفقا للمنظومة الجديدة وبما يضمن تسهيل الحصول على الخدمة”.

وأضاف: “استكمال المنظومة الجديدة مرصود له 500 مليون جنيه في مشروع الموازنة الجديدة 2023/2024”.

وتساءل النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، عن المديونيات المشكوك في تحصيلها بمشروع الموازنة الجديدة والمقدرة بنحو 30 مليون جنيه، ليرد نائب رئيس الهيئة، موضحا أنها لدى أصحاب المنشآت، فضلا عن المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق لبعض الفئات ويصعب تحصيلها بسبب الوفاة على سبيل المثال.

وأثار النائب عبد المنعم إمام، أيضا مشكلات قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مشيرا إلى أن هناك إشكاليات كبيرة بشأن هذا القانون بعد مرور نحو 3 سنوات على تطبيقه، لا سيما ما يتعلق بالمعاش المبكر، متسائلا عن مدى إمكانية تقدم الحكومة بمشروع قانون للتعديل.

من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن هدف القانون فيما يتعلق بشروط المعاش المبكر هو تحقيق الاستدامة المالية، مشيرا إلى أنه لا مانع من تعديل القانون، ولكن بعد رأي الخبراء الاكتورايين في شأن القانون، لا سيما ما يتعلق بالمعاش المبكر.

وكشف سامي عبد الهادي، أنه يتم عمل فحص اكتواري للمنظومة بالكامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبعدها ستتم دراسة أي مقترحات للتعديل.