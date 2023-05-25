عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اقتصادية حقوق الإنسان تناقش متطلبات ذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي

صدى البلد

عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية ووحدة الأشخاص ذوي الاعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان  ورشة عمل اليوم الأربعاء لبحث ومناقشة دور البنوك في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي.

حضر المناقشة شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الشمول المالي ولفيف من قيادات البنك المركزي والبنوك المصرية ونخبة من أعضاء اللجان المعنية بالشأن الاقتصادي من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة حيث افتتحت الجلسة سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان موضحة أهمية هذا الملف في ظل جهود المجلس المستمرة لتعزيز ودعم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ابتداء من بطاقة الخدمات المتكاملة والتي استطاع المجلس عن طريق التنسيق مع مجلس الوزراء تسريع وتيرة إصدارها وخاصة للأشخاص أصحاب الاعاقات الشديدة .

 وأوضح محمد ممدوح رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية هذا الملف في ظل جهود كافة مؤسسات الدولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية لكافة فئات المجتمع وبخاصة الفئات الاولى بالرعاية وفي مقدمتها الأشخاص ذوي الاعاقة حيث يأتي اجتماع اليوم لمتابعة مدى التزام البنوك المصرية بالكتاب الدوري الصادر عن محافظ البنك المركزي والخاص بالعمل على تيسير الخدمات المقدمة لهم في إطار القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بالإضافة لبحث التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبنك المركزي ومؤسسات القطاع المصرفي المختلفة بهدف العمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق بالإضافة لبحث التعاون في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين بالقطاع المصرفي .

 وأوضح شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي أن البنوك المصرية تعمل في إطار من التكامل وليس التنافس في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة حيث تم تحقيق العديد من المكتسبات في هذا الملف مثل تدريب العاملين في فروع البنوك المختلفة على آليات التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة بالإضافة لإلزام البنوك بتطبيق كود الاتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة في فروعها بنسبة لا تقل عن ١٠٪ من عدد الفروع التي يمتلكها كل بنك بالإضافة لإستحداث مجموعة من الخدمات المخصصة لهذه الفئة الهامة والعمل على إتاحة منتجات تلائم احتياجاتهم.

شارك في الجلسة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور هدي عوض استاذ العلوم السياسيه وعضو اللجنة الاقتصادية والنائبة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب والنائب احمد سمير زكريا والنائبة نهى الشريف أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والنائبة نجلاء العسيلي ممثل الأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب وكيرلس نبيل مدير البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الشمول المالي والسادة مديري وقيادات قطاعات الشمول المالي والمسئولية المجتمعية بالبنك المركزي وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والبنك المصري الخليجي وبنك التجاري وفا والمصرف المتحد وبنك التعمير والاسكان وبنك الكويت الوطني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط.. تفاصيل

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

ترشيحاتنا

ذكريات سيئة .. ماذا يفعل الأهلي مع صفارة تيسيما في نهائي إفريقيا؟

إذا كانت بدعة فنعمت.. عمر هاشم يكشف فضل الاجتماع للصلاة على النبي غدًا

الموسيقيين: ويجز لم يحل أزمته مع النقابة ولا يستطع إحياء حفلات داخل مصر

تفشٍ مرعب.. الصين تستعد لكارثة جديدة بسبب فيروس كورونا

شاب مصاب بشلل نصفي يتمكن من المشي بفضل تقنية جديدة

بالإنفوجراف.. الوزراء يتناول افتتاح أول مجمع مصري لإنتاج الكوارتز في القارة والشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء المدارس والمؤسسات العسكرية الرياضية يتربعون على عرش البطولة الأفريقية للمصارعة

شبهت نفسها بعمياء أبصرت.. شاهد ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

فيديو

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ