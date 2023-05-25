محامٍ : القائمة الزوجية السبب في نشوب خلافات بين العائلات .. فيديو

أكد المحامي أحمد رزق، أن القائمة الزوجية السبب في نشوب خلافات بين عائلات الشعب المصري ، مشيرا إلى أنه “نهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من التفكك والإنهيار”.

وقال أحمد رزق، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، أن بعض السيدات تلجأ لمحكمة الأسرة للخلاص من مشكلة القائمة الزوجية.

تحصل على ما قامت بشرائه

وتابع المحامي أحمد رزق، أن القائمة الزوجية ما هي الا اثبات ما يقدمه الرجل لزوجته على سبيل المهر طالما هي زوجته، ولكن لو لجأت الزوجة للخلع عليها أن تعيد لزوجها ما قام بشرائه في القائمة وتحصل على ما قامت بشرائه.

