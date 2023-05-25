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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عن طريق الفم.."الغذاء والدواء" الأمريكية توافق على علاج "فايزر" لفيروس كورونا

فايزر
فايزر

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، الموافقة الكاملة على دواء PFE.N Paxlovid من شركة “فايزر”، وهو علاج مضاد لـ فيروس كورونا يؤخذ عن طريق الفم للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.

وتم ترخيص حبوب منع الحمل في البداية للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة في أواخر عام 2021.

وفي وقت سابق، قال كبير علماء الأوبئة الصيني، تشونج نانشان، إن عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في الصين خلال ذروة الموجة الثانية، والمتوقعة في نهاية يونيو، قد يصل إلى 65 مليونًا في الأسبوع.

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وأضاف نانشان، خلال مؤتمر في قوانجتشو، أن "ذروة الموجة الثانية لوباء فيروس كورونا في عام 2023 ستكون في نهاية يونيو، وعدد الحالات الجديدة سيكون حوالي 65 مليونا في الأسبوع".

وفي ديسمبر من العام الماضي، بدأت الصين في تخفيف سياستها لمكافحة فيروس كورونا، والتي ظلت لمدة ثلاث سنوات تقريبًا الأكثر صرامة في العالم، ما أثر سلبًا على الاقتصاد وسلاسل الإنتاج والإمداد العالمية والسياحة والتبادلات بين الدول.

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