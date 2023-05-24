عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذيرات من موجة جديدة لـ متحور كورونا أكثر فتكا.. فيديو

كورونا
كورونا

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، عن تفاصيل التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية ورجل الأعمال الأمريكي الملياردير بيل جيتس من موجة جديدة لـ متحور كورونا قد تقضي على البشرية.

txt

ممثل الصحة العالمية في مصر: حدوث جائحة كورونا وارد

txt

أستاذ اقتصاديات الدواء: الصحة العالمية غير مستعدة لمواجهة أي وباء جديد


وأضاف “عنان” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن منظمة الصحة العالمية حذرت قبل 3 سنوات من أن البشرية ليست مستعدة لمواجهة أي وباء قادم، موضحا أن التحذير لا يتعلق بوباء أو مرض معين لكنه تحذير من حدوث الأوبئة بوتيرة أسرع.

ولفت إلى أن التاريخ يذكر أن الأوبئة في العادة كانت تحدث كل 100 عام، لكن حاليا سيكون الوباء القادم أسرع من السابق اعتمادا على الدورة الحياتية للفيروسات، مرجعا ذلك إلى اختلاط الحيوانات البرية والإنسان والعبث الرهيب الذي يحدث مع الطبيعة من حيث التصحر وهدم الغابات مما يسرع من وتيرة اختلاط الفيروسات من مختلف الحيوانات.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية ناشدت على مدار الفترة الماضية، توجيه منح لإنشاء مراكز استباقية في دول العالم، موضحا “لو توفر التمويل المناسب سيكون هناك مراكز تعمل على تحليل جيني للفيروسات القائمة وتحليل للحيوانات البرية بما يُمكن من توقع تحور الفيروسات قبل حدوثها بالتالي يكون منصة لإنتاج اللقاحات المستقبلية”.
كما كشف أن أخطر أمر يثير القلق حاليا ويتم التحذير منه باستمرار، البكتيريا المضادة للمضادات الحيوية، موضحا أن سوء استخدام المضادات الحيوية يمكن أن يُعرض البشرية لوباء قادم، كونه يؤدي لوفاة مليون و200 ألف شخص سنويا بسبب الاستخدام الخاطئ بسبب عدم تأثيره مع البكتيريا.
 

اسلام عنان الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية كورونا متحور كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

وفاة مشرف نشاط أثناء المراقبة على امتحانات الإعدادية | ماذا حدث

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

بمليون دولار.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مغربي سوبر

ترشيحاتنا

الخارجية توجه رسالة لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة.. فيديو

احتجّوا على ضرائب | متمردون يخطفون 30 امرأة في الكاميرون

انخفاض حاد| مفاجأة مدوية عن أسعار الدواجن والبيض

أزمة سقف الدين.. رئيس النواب الأمريكي يرسل مفاوضيه لجولة جديدة بالبيت الأبيض

تشمل كافة السيناريوهات.. الخارجية ترد على ادعاءات بيان أثيوبي المضلل

الصين وروسيا حلفاء ضد أمريكا.. تقرير يثبت التعاون الاقتصادي الضخم بين البلدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبيع ولا نشتري.. الغرف التجارية تجيب بعد إنخفاض أسعار الذهب (تفاصيل)

إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.. مصر تعيد اكتشاف كنوز الأرض باستخدام الأقمار الصناعية|جولة خاصة

تنبيه .. الإكثار من مشروب صحي شهير يسبب حصوات الكلى

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

فيديو

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

الصفقة تمت.. تفاصيل عرض حمدي فتحي للرحيل إلى الدوري القطري|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ