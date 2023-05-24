أستاذ اقتصاديات الدواء: الصحة العالمية غير مستعدة لمواجهة أي وباء جديد

أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن هناك تحذيرات من منظمة الصحة العالمية، من أنهم غير مستعدين لـ مواجهة أي وباء جديد قد يقضى على البشرية.



وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه من المتوقع أن يظهر كل 100 عام وباء جديد، ولكن الوضع الآن أصبح أسرع في وتيرة ظهور الأوبئة.

ولفت إلى أن منظمة الصحة وجهت بتوفير منح استباقية، لمواجهة الفيروسات الجديدة، وأن الفيروس المقبل سيكون أسرع.

وأشار إلى أن منظمة الصحة وجهت بأن يكون هناك لقاحات مستقبلية لمواجهة الفيروسات، وأن الجميع يجب أن ينتبه، لـ الفيروسات الجديدة.

وأوضح عنان أن هناك 1200 شخص يتوفون بسبب استخدام المضاد الحيوي، دون أهمية.

وكشف أن الوباء القادم سيكون ناتجا من البكتريا، وأنها من الممكن أن تنتقل عن طريق التنفس، او التلامس.

